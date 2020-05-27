Суха і потріскана шкіра на п’ятах: три рецепти для догляду, щоб позбутися проблем

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Через те, що більше ніж півроку ми носили лише закрите тепле взуття і ніжки не мали кисню, п’яти стали сухими та потрісканими, але літо на порозі і саме час приділити увагу своїм п’ятам. Рецептами догляду у домашніх умовах ділиться 24tv.ua, передає NNS.

Важливо! Якщо п’яти сухі і ви помічаєте, що шкіра на них лущиться і тріскає, то таку косметичну проблему можна з легкістю усунути в домашніх умовах. Але буває так, що тріщини надто глибокі і періодично кровоточать. В такому випадку краще звернутися до спеціаліста, щоб не нашкодити собі ще більше.

Як позбутися сухості і тріщин на п’ятах

Рецепт 1. Бананова маска для ніг з авокадо

Ці інгредієнти корисні завдяки багатому вмісту поживних речовин. Вітаміни А і Е та омега-жирні кислоти, на які багаті авокадо, сприятимуть швидкому загоєнню ран. А банан володіє зволожувальними властивостями.

Що потрібно?

1 спілий банан

1/2 авокадо

1 столова ложка морської солі

3 літри теплої води

Візьміть посудину і розімніть в ній банан та авокадо до однорідної консистенції.

Потім зробіть собі гарячу ванночку для ніг із морською сіллю. Розпарте добре ноги, промокніть їх рушником і поки шкіра м’яка, пилочкою для нігтів або спеціальною пемзою видаліть ороговілі клітини шкіри. Важливо робити це обережно, щоб ще більше не пошкодити потріскані ділянки. Сполосніть ноги, щоб позбутися залишків після відпилювання. Нанесіть маску із банана та авокадо на п’ятки і стопи. Залиште на 15-20 хвилин, а потім змийте тепленькою водою. Опісля суху шкіру, на яку ви використовували суміш, зволожте додатково кремом.

Процедуру можна проводити хоч кожен день, допоки не досягнете бажаного результату.

Рецепт 2. Медова терапія

Мед є натуральним антисептиком , а також має властивість заспокоювати і зволожувати вашу шкіру. Він найкращий помічник у боротьбі за красиві і доглянуті п’яти.

Що потрібно?

4 столових ложки меду

3 літри теплої води

Вам потрібно розчинити вказану кількість меду в теплій воді. Далі починайте розпарювати ноги в тазі з водою і медом протягом 15-20 хвилин. Коли час закінчиться, то витріть п’яти м’яким рушником і обережно починайте опрацьовувати пилочкою відмерлу шкіру. Для закріплення ефекту нанесіть зволожувальний крем.

Повторюйте процедуру 1-2 рази на тиждень. Коли стан шкіри на п’ятках покращиться, то робіть таку ванночку для ніг 1 раз в тиждень, щоб запобігти появі нових тріщин.

Рецепт 3. Лікування кокосовою олією

Ця натуральна олія має численні переваги для догляду за шкірою, особливо, якщо йдеться про стопи.

Що потрібно?

2 столові ложки кокосової олії

3 літри теплої води

1 пара бавовняних шкарпеток

Процедуру потрібно робити перед сном. Розпарте ноги в ємності з водою. Потім відшаруйте ороговілу шкіру з п’ят за допомогою манікюрної пилочки або пемзи. Сполосніть ноги і витріть м’яким рушником, щоб не було залишків видаленої шкіри. Коли стопи і п’яти висохнуть, зволожте їх кокосовою олією. Не економте, але й не наносьте олії надто багато: зберігайте баланс. Одягніть бавовняні шкарпетки, приготуйтеся до сну, добре виспіться, а зранку вимийте олію зі шкіри улюбленим гелем для душу чи милом.

Спочатку лікування п’ят кокосовою олією необхідно робити щоденно. Після помітного покращення регулярно повторюйте процедуру щотижня по 1 разу.

Щоб результат був швидшим і якіснішим, поєднуйте застосування рецептів: не всі за раз, а по 1 щодня, але різні.



