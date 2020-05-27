Укрзалізниця відкрила продаж квитків на 14 поїздів: список

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Укрзалізниця розпочинає поступове відновлення руху пасажирських поїздів. Зокрема, компанія відкрила продаж квитків на 5 швидкісних поїздів Інтерсіті+ та ще на 9 поїздів далекого сполучення, які відправляться в рейси з 1 червня. Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу Укрзалізниці.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №392 продаж квитків відкрито на 50% місць. Квитки можна придбати онлайн.

Продаж квитків через залізничні каси буде відновлено з 27 травня 2020 року.

Продаж квитків відкрито на наступні поїзди Інтерсіті+:

№721/722 Київ-Харків,

№726/725 Київ-Харків,

№763/764 Київ-Одеса,

№711/712 Київ-Костянтинівка,

№740/739 Київ-Кривий Ріг.

Також продаж квитків відкрито на 50% місць у 9 поїздах далекого сполучення, крім поїзда №7/8 Одеса-Харків, де продається 100% місць. Квитки наразі можна придбати онлайн.

Список поїздів:

№8/7 Одеса-Харків,

№20/19 Лисичанськ-Київ,

№53/54 Дніпро-Одеса,

№63/64 Харків-Київ,

№105/106 Київ-Одеса,

№791/792 Київ-Кременчук,

№81/82 Харків-Новоолексіївка,

№125/126 Київ-Костянтинівка,

№10/9 Київ-Маріуполь.

В Укрзалізниці звертають увагу! Пасажири допускатимуться до поїздів виключно в захисних масках. Вимірювання температури тіла буде здійснюватися при посадці до вагону.

Крім того, буде забезпечена санобробка вагонів перед та після кожного рейсу поїзда, провідники будуть забезпечені засобами індивідуального захисту.

Також повідомляється, що наразі мобільний додаток не працюватиме:

«Просимо користуватись веб-версією системи продажу проїзних документів».