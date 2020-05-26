Секс під час місячних: про що варто знати

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У своєму матеріалі Wonderzine Україна запитує гінекологиню про секс під час місячних, інформує NNS.

На питання відповідає лікарка-гінеколог Юлія Оленська-Шпакевич.

Чи впливає менструація на сексуальний потяг?

Аналізуючи менструальний цикл, спостерігаємо пік жіночої сексуальності в період овуляції. Проте виявлено, що приплив крові до статевих органів жінки в період менструації кращий. Це сприяє легшому досягненню сексуального збудження й оргазму. Тобто разом із кращим кровопостачанням органів малого таза під час місячних у жінок є більша ймовірність отримати оргазм.

Чи може бути шкідливим секс під час місячних?

Серед поширених міфів є те, що секс під час менструації призводить до ендометріозу. Це не так. Проте під час менструації збільшується ризик отримати ІПСШ (інфекції, що передаються статевим шляхом – ред.). Це відбувається тому, що просвіт шийки матки привідкритий і в комбінації з середовищем менструальної крові це може сприяти розвитку інфекції репродуктивної системи. Також такі віруси, як: ВІЛ, гепатит В та С – можуть поширюватися через кров. Цю проблему можна вирішити у разі використання презерватива – тоді ризик інфікуватися мінімізується.

Чи можна завагітніти від сексу під час місячних?

Так. Сперматозоїди активні в статевих шляхах жінки 5 днів, за деякими джерелами – 7 діб. Cпроєктуємо ситуацію, якщо менструальний цикл триває 25–26 днів, а місячні – 5–6 днів. Якщо статевий акт відбувся на п’ятий день циклу, а овуляція на 11–12 день, то, так, вагітність можлива. Овуляція в жінки кожного циклу може відбуватись у різний день, тому не варто покладатися на це. Використовуйте презерватив, якщо не готові до вагітності.

Чи може секс полегшити менструальний біль?

Так. Секс під час місячних може зменшити больові відчуття завдяки викиду в кров ендорфінів та окситоцину, а скорочувальна активність матки під час статевого акту навіть може зменшити кількість критичних днів.

Як підготуватися до сексу під час місячних?

Головне пам’ятати про гігієну сексу. Прийміть душ, уникайте спринцювання – з огляду на привідкриту шийку матки. Використайте окреме простирадло, оскільки можливі виділення крові назовні. Зручно, якщо поряд будуть наявні душ чи ванна. Також, не забудьте про обов’язкове обстеження на ІПСШ напередодні та використання контрацепції.