Кількість випадків коронавірусу в Україні на 26 травня

- 26 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 травня в Україні 21584 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 644 летальні (+ 21 за добу), 7575 пацієнтів одужало (+341 за добу). За добу зафіксовано 339 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та офіційний канал Телеграм.
Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Чернівецька область — 3101 інфікований (+18 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
- Київ — 2710 (+58).
- Рівненська область — 1475 (+41).
- Київська область — 1458 (+21)
- Львівська область — 1405 (+45).
- Івано-Франківська область — 1306 (+25).
- Тернопільська область — 1124 (+3).
- Закарпатська область — 1092 (+10).
- Харківська область — 930 (+18).
- Вінницька область — 910 (+18).
- Дніпропетровська область — 895 (+20).
- Одеська область — 842 (+10).
- Волинська область — 805 (+22).
- Житомирська область — 647 (+6).
- Кіровоградська область — 482 (+4).
- Запорізька область — 416 (+1).
- Черкаська область — 392 (+1).
- Хмельницька область — 370 (+6).
- Миколаївська область — 281 — нових випадків за добу не зареєстровано.
- Полтавська область — 267 (+1).
- Херсонська область — 177 — нових випадків за добу не зареєстровано.
- Сумська область — 166 — нових випадків за добу не зареєстровано.
- Донецька область — 155 (+7).
- Чернігівська область — 134 (+3).
- Луганська область — 44 (+1).
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 травня 2020 року до Центру надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53961 повідомлення про підозру на COVID-19.
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