Кількість випадків коронавірусу в Україні на 26 травня

26 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 травня в Україні 21584 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 644 летальні (+ 21 за добу), 7575 пацієнтів одужало (+341 за добу). За добу зафіксовано 339 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та офіційний канал Телеграм.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Чернівецька область — 3101 інфікований (+18 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).
  • Київ — 2710 (+58).
  • Рівненська область — 1475 (+41).
  • Київська область — 1458 (+21)
  • Львівська область — 1405 (+45).
  • Івано-Франківська область — 1306 (+25).
  • Тернопільська область — 1124 (+3).
  • Закарпатська область — 1092 (+10).
  • Харківська область — 930 (+18).
  • Вінницька область — 910 (+18).
  • Дніпропетровська область — 895 (+20).
  • Одеська область — 842 (+10).
  • Волинська область — 805 (+22).
  • Житомирська область — 647 (+6).
  • Кіровоградська область — 482 (+4).
  • Запорізька область — 416 (+1).
  • Черкаська область — 392 (+1).
  • Хмельницька область — 370 (+6).
  • Миколаївська область — 281 — нових випадків за добу не зареєстровано.
  • Полтавська область — 267 (+1).
  • Херсонська область — 177 — нових випадків за добу не зареєстровано.
  • Сумська область — 166 — нових випадків за добу не зареєстровано.
  • Донецька область — 155 (+7).
  • Чернігівська область — 134 (+3).
  • Луганська область — 44 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 травня 2020 року до Центру надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53961 повідомлення про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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