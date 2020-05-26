Кількість випадків коронавірусу в Україні на 26 травня

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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 26 травня в Україні 21584 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 644 летальні (+ 21 за добу), 7575 пацієнтів одужало (+341 за добу). За добу зафіксовано 339 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України та офіційний канал Телеграм.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Чернівецька область — 3101 інфікований (+18 нових лабораторно підтверджених випадків за добу).

Київ — 2710 (+58).

Рівненська область — 1475 (+41).

Київська область — 1458 (+21)

Львівська область — 1405 (+45).

Івано-Франківська область — 1306 (+25).

Тернопільська область — 1124 (+3).

Закарпатська область — 1092 (+10).

Харківська область — 930 (+18).

Вінницька область — 910 (+18).

Дніпропетровська область — 895 (+20).

Одеська область — 842 (+10).

Волинська область — 805 (+22).

Житомирська область — 647 (+6).

Кіровоградська область — 482 (+4).

Запорізька область — 416 (+1).

Черкаська область — 392 (+1).

Хмельницька область — 370 (+6).

Миколаївська область — 281 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Полтавська область — 267 (+1).

Херсонська область — 177 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Сумська область — 166 — нових випадків за добу не зареєстровано.

Донецька область — 155 (+7).

Чернігівська область — 134 (+3).

Луганська область — 44 (+1).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 26 травня 2020 року до Центру надійшло 950 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 53961 повідомлення про підозру на COVID-19.