В Україні починає діяти система фотовідеофіксації порушень ПДР

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В Україні вже за тиждень почне працювати система фото і відеофіксації порушень правил дорожнього руху. Про це NNS повідомляє з посиланням на Юрлігу.

«Запрацює мережа фотовідеофіксації порушень ПДР з першого числа наступного місяця. Наразі в Києві та Київській області вже встановлено 50 камер автоматичної фотовідеофіксації. Загалом на території України ми плануємо запустити в роботу близько 700 таких камер. Відповідний графік, адреси та порядок ми представимо публічно, щоб кожен зміг ознайомитися, після прийняття цієї постанови», - зауважив Арсен Аваков, повідомляє прес-служба МВС.

Міністр також зазначив, що ця постанова пропонується МВС України в повній узгодженості з новими законами, які були прийняті та підписані Президентом для запровадження автоматичної системи фотовідеофіксації.

У МВС нагадали, що 12 березня розпочав роботу Аналітичний центр безпеки дорожнього руху. У Києві запрацювали перші 20 камер фотовідеофіксації.

Крім того, раніше МВС повідомляло, що переносить запуск системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху 1 травня до закінчення режиму суворого карантину.