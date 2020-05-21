Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 травня

21 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 21 травня в Україні 19706 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 579 летальних, 6227 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 476 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 788 випадків;
  • Волинська область — 698 випадків;
  • Дніпропетровська область — 856 випадків;
  • Донецька область — 138 випадків;
  • Житомирська область — 589 випадків;
  • Закарпатська область — 964 випадки;
  • Запорізька область — 398 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1257 випадків;
  • Кіровоградська область — 455 випадків;
  • м. Київ — 2475 випадків;
  • Київська область — 1316 випадків;
  • Львівська область — 1175 випадків;
  • Луганська область — 43 випадки;
  • Миколаївська область — 274 випадки;
  • Одеська область — 806 випадків;
  • Полтавська область — 266 випадків;
  • Рівненська область — 1287 випадків;
  • Сумська область — 165 випадків;
  • Тернопільська область — 1098 випадків;
  • Харківська область — 851 випадок;
  • Херсонська область — 173 випадки;
  • Хмельницька область — 294 випадки;
  • Чернівецька область — 2842 випадки;
  • Черкаська область — 381 випадок;
  • Чернігівська область — 117 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 травня 2020 року до Центру надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 49352 повідомлення про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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