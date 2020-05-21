Кількість випадків коронавірусу в Україні на 21 травня

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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 21 травня в Україні 19706 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 579 летальних, 6227 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 476 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 788 випадків;

Волинська область — 698 випадків;

Дніпропетровська область — 856 випадків;

Донецька область — 138 випадків;

Житомирська область — 589 випадків;

Закарпатська область — 964 випадки;

Запорізька область — 398 випадків;

Івано-Франківська область — 1257 випадків;

Кіровоградська область — 455 випадків;

м. Київ — 2475 випадків;

Київська область — 1316 випадків;

Львівська область — 1175 випадків;

Луганська область — 43 випадки;

Миколаївська область — 274 випадки;

Одеська область — 806 випадків;

Полтавська область — 266 випадків;

Рівненська область — 1287 випадків;

Сумська область — 165 випадків;

Тернопільська область — 1098 випадків;

Харківська область — 851 випадок;

Херсонська область — 173 випадки;

Хмельницька область — 294 випадки;

Чернівецька область — 2842 випадки;

Черкаська область — 381 випадок;

Чернігівська область — 117 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 21 травня 2020 року до Центру надійшло 1024 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 49352 повідомлення про підозру на COVID-19.