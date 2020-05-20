В Германии "евробляху" теперь можно купить всего за 50 евро

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В Германии во время карантина, введенного там из-за пандемии коронавируса, очень сильно снизился спрос на б/у авто, что привело к резкому снижению цен. "Евробляху" там можно купить всего за 50 евро.

На крупнейшем немецком сайте по продаже автомобилей mobile.de сейчас много дешевых подержанных автомобилей. Некоторые из них продают за 50 евро. И это не "убитые" автомобили, не развалюхи, на которых невозможно ездить. Многие из них находятся во вполне нормальном, даже приличном состоянии, передает NNS со ссылкой на today.ua.

Например, Peugeot 106 1998 года выпуска с 1,2 л бензиновым двигателем в нормальном рабочем состоянии купили в Германии всего за 50 евро. При этом автомобиль своим ходом проехал с юга ФРГ, через Польшу, в Украину. В этом путешествии он преодалел около 1 500 км. На 40 литрах проехал 920 км (меньше 4,0 л на 100 км).

Интересна история покупки этого Peugeot 106. Украинец, находясь в Германии, не смог взять билеты на автобус в Украину. Он подсчитал, что ему в этом случае даже выгодней купить автомобиль. И он оказался совершенно прав!

Правительство ФРГ готовится экономически поддержать местных автопроизводителей. Немцам будут предлагать различные стимулы для покупки новых авто. Поэтому они уже сейчас начали избавляться от старых машин.