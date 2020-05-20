Чи почне ходити транспорт між містами, повідомив Президент

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Уряд в середу планує відновити роботу міського та приміського транспорту, міжобласне сполучення поки не запускатиметься. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, повідомляє NNS із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні на уряді буде розглядатися питання - з 22 числа запрацює транспорт, транспорт міський та приміський. Між областями поки що ми не можемо забезпечити", - зазначив Зеленський.

За його словами, наразі тільки у 6 областях статистика показує зниження захворюваності.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наступний етап послаблення очікується 22 травня. Тоді планується, зокрема, відновити міський наземний транспорт, а також приміський.