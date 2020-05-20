Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 травня

20 трав. 2020
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В Україні зафіксовано 19230 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це NNS  повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

За даними ЦГЗ, станом на 9:00 20 травня в Україні 19230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 564 летальні, 5955 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 354 нові випадки.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 766 випадків;
  • Волинська область — 676 випадків;
  • Дніпропетровська область — 849 випадків;
  • Донецька область — 133 випадки;
  • Житомирська область — 583 випадки;
  • Закарпатська область — 922 випадки;
  • Запорізька область — 385 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1246 випадків;
  • Кіровоградська область — 450 випадків;
  • м. Київ — 2410 випадків;
  • Київська область — 1261 випадок;

  • Львівська область — 1136 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 264 випадки;
  • Одеська область — 792 випадки;
  • Полтавська область — 265 випадків;
  • Рівненська область — 1217 випадків;
  • Сумська область — 164 випадки;
  • Тернопільська область — 1089 випадків;
  • Харківська область — 836 випадків;
  • Херсонська область — 172 випадки;
  • Хмельницька область — 280 випадків;
  • Чернівецька область — 2796 випадків;
  • Черкаська область — 381 випадок;
  • Чернігівська область — 115 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 травня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 48328 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Маруся Оффон

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