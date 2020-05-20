Кількість випадків коронавірусу в Україні на 20 травня

- 20 трав. 2020
- Перегляди: 991
Завантажте мобільний додаток сайту
В Україні зафіксовано 19230 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.
За даними ЦГЗ, станом на 9:00 20 травня в Україні 19230 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 564 летальні, 5955 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 354 нові випадки.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 766 випадків;
- Волинська область — 676 випадків;
- Дніпропетровська область — 849 випадків;
- Донецька область — 133 випадки;
- Житомирська область — 583 випадки;
- Закарпатська область — 922 випадки;
- Запорізька область — 385 випадків;
- Івано-Франківська область — 1246 випадків;
- Кіровоградська область — 450 випадків;
- м. Київ — 2410 випадків;
- Київська область — 1261 випадок;
- Львівська область — 1136 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 264 випадки;
- Одеська область — 792 випадки;
- Полтавська область — 265 випадків;
- Рівненська область — 1217 випадків;
- Сумська область — 164 випадки;
- Тернопільська область — 1089 випадків;
- Харківська область — 836 випадків;
- Херсонська область — 172 випадки;
- Хмельницька область — 280 випадків;
- Чернівецька область — 2796 випадків;
- Черкаська область — 381 випадок;
- Чернігівська область — 115 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 20 травня 2020 року до Центру надійшло 1154 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 48328 повідомлень про підозру на COVID-19.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!