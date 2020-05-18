Коли дозволять масові заходи в Україні

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Міністерство охорони здоров’я пропонуватиме знімати обмеження на проведення масових заходів на останніх етапах виходу з карантину і тільки після стабілізації епідемічної ситуації в країні. Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко під час брифінгу в понеділок, 18 травня, повідомляє NNS із посиланням на Укрінформ.

«Масові заходи будуть відкриватися одними із останніх, оскільки масові заходи це масове скупчення населення і найбільший ризик передачі інфекційної хвороби, яка передається крапельним шляхом. Тому масові заходи будемо пропонувати відкривати на останніх етапах виходу з карантину і тільки після стабілізації епідемічної ситуації», - сказав Ляшко, відповідаючи на запитання, коли можна буде проводити масові заходи.

Щодо того, чи буде дозвіл на проведення масових заходів одночасним для всіх областей, зауважив, що «історія покаже, але в першу чергу ми розглядаємо питання на запровадження на території нашої країни адаптивного карантину».

Тобто, як пояснив Ляшко, пом’якшення відбуватимуться в тих областях, які відповідатимуть тим чи іншим епідеміологічним показникам.

За його словами, сьогодні серед таких показників розглядаються захворюваність на 100 тисяч населення за останні 7 днів, завантаженість ліжкофонду в тій чи іншій області, кількість тестувань за останні 7 днів, і можливо буде розглядатися коефіцієнт приросту – динаміка зростання чи стабілізації кількості нових випадків коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, станом на 18 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 616 випадків COVID-19. За добу - 325 нових випадків. Загалом одужало 5276 осіб, 535 летальних випадків.