Гроші при народженні дитини. Як оформити допомогу в умовах карантину

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Мінінстерство соціальної політики повідомляє у Фейсбуці, як правильно оформити та отримати грошову допомогу при народженні дитини віддалено, в умовах карантину, передає NNS.

Ось детальна інструкція:

перейдіть на веб-сайт Мінсоцполітики України: https://e-services.msp.gov.ua/;

авторизуйтесь за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або електронної пошти;

як зробити електронний підпис - читайте тут: cutt.ly/UtWZaDY;

заповніть електронну заяву на призначення допомоги.

Вам знадобляться:

свідоцтво про народження дитини;

паспорти обох батьків;

ІПН обох батьків (за наявності);

номер банківського рахунку у форматі IBAN (якщо хочете отримувати виплати на картку).

Не потрібно сканувати документи, достатньо лише заповнити відповідні графи.

Також у заяві слід зазначити відомості про дитину, матір, батька, місце реєстрації та фактичного проживання, якщо вони відрізняються. І обрати спосіб, у який зручно отримувати виплати: на картку або на поштовому відділенні.

Наприкінці система автоматично підкаже територіальний орган соціального захисту, який має розглянути запит.

Якщо ви маєте КЕП, підпишіть заяву та подайте її на розгляд.

Рішення про призначення допомоги мають надіслати на вашу електронну пошту приблизно протягом 2 тижнів з моменту звернення.