У Олега Ляшка народився син

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Один з найбільш відомих українських політиків, лідер Радикальної партії та депутат Верховної Ради минулого скликання 47-річний Олег Ляшко став батьком. У нього народився син. Про це NNS повідомляє з посиланням на особисту сторінку депутата у Фейсбуці, де від поділився радісною новиною з підписниками.

Як стало відомо NNS , мати новонародженого – 50-річна Росита Ляшко (Сайранян). Пара разом вже більше 20 років, в родині є доросла донька, проте побралися вони лише у 2018 році.

2 липня 2019 року Олег Ляшко писав на своїй сторінці:

«Сьогодні рік, як ми з Роситою офіційно побралися. Хоча разом ми більше 20 років, у нас доросла донька і купа спільних спогадів.

Але лише торік я нарешті зробив їй офіційну пропозицію стати моєю дружиною і вона відповіла "так". Ми відзначили цю подію у дуже вузькому колі рідних і близьких - не люблю застілля на 500 людей, люблю, коли скромно і душевно. Як і раніше, я співаю дружині пісні і танцюю з нею зранку, а вона - балує мене смаколиками. Саме про таку родину я мріяв з інтернату. Нехай кожному так повезе з дружиною, як мені!

Ростік, з річницею нас! Люблю тебе!»

А на одному з недавніх фото, викладених Ляшко, видно, що його дружина на останніх термінах вагітності.