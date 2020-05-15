МОЗ дозволило виробництво апаратів ШВЛ, які можуть бути небезпечними для пацієнтів, - Супрун

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Колишня виконуюча обов'язки голови МОЗ Уляна Супрун жорстко розкритикувала ініціативу виробництва апарату ШВЛ на хмельницькому підприємстві "Новатор". Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Фейсбуці, інформує NNS.

Супрун зазначила:

"Вчора на пресбрифінгу Максим Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я України дозволило держпідприємству "Новатор" виготовляти апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ). Своєю чергою представники підприємства повідомили, що здатні виготовляти 10000 апаратів всього за місяць, а їхня ціна — всього 20000 гривень.

Здавалося б, яка хороша новина. Але ні. Якщо коротко — виглядає так, що МОЗ України разом зі своїми "експертами" фактично дали дозвіл на виробництво обладнання, яке не потрібне, а його використання може бути небезпечним для пацієнтів! Чергове схвалення витрачання коштів платників податків та новий простір для проведення корупційних оборудок. Пояснюємо чому.

Як працюють апарати штучної вентиляції легень? Механічні апарати для штучної вентиляції легень — дуже складне обладнання. Їхня розробка та виготовлення потребує ґрунтовних знань у галузі досліджень, проєктування та технічного виробництва. Апарат повинен бути надійним та виготовленим з дотримання суворих стандартів, адже від нього реально залежить життя пацієнта.

Сучасні апарати ШВЛ мають багато різних режимів вентиляції легень, які використовуються залежно від конкретної ситуації. Наприклад, під час підключення параметри апарату "підганяються" під стан і потреби конкретного пацієнта. Цей прилад також може не лише насичувати киснем, але й "виводити" вуглекислий газ з легень.

Такі ШВЛ мають безліч екранів, кабелів для передачі даних, шнурів живлення та різних трубок. Вони дозволяють контролювати багато показників, серед них: швидкість, об’єм та частоту надходження кисню, концентрацію, склад, навіть температуру та вологість. Ці всі показники критично важливі для пацієнтів, які не можуть самостійно дихати. Зокрема, це дозволяє медпрацівникам слідкувати за станом пацієнта, і в разі необхідності коригувати необхідні показники. Для того, щоби працювати з таким апаратом, потрібен кваліфікований та навчений цьому персонал.

Саме тому, як і інші спеціалізовані медичні прилади, такі апарати досить дорогі. Зазвичай їхня ціна сягає кількох десятків тисяч доларів США".

Далі Супрун продовжила:

"На що дав дозвіл МОЗ України і збирається виділити на це державні кошти? На виготовлення приладу, що називається мішок Амбу (Bag Valve Mask) з механічною "рукою", котра буде натискати цей мішок. Як він працює? Це дуже базовий апарат для штучної вентиляції легень, який може застосовуватися лише короткочасно. Зазвичай він працює від ручного натискання на спеціальний мішок, який наповнюється повітрям, і під час кожного натискання повітря виштовхується в легені людини (через маску, що прилягає до обличчя). Є й механізовані версії цього апарату, коли натискання робить не медпрацівник, а наприклад, спеціальна педаль чи ручка. Такий прилад пропонує "Новатор". Основне призначення такого приладу — підтримувати здатність людини дихати ДО того, як її під'єднають до механічного апарату ШВЛ".

Вона зазначила:

"Чому ці апарати не принесуть жодної користі і можуть бути небезпечні? Ще раз — такі апарати НЕ призначені для довгострокового використання ні для дітей, ні для дорослих. Лише у випадку, коли пацієнту треба екстрено надати допомогу до того, як під'єднати до механічного апарата штучної вентиляції легень. Через такий пристрій неможливо контролювати жодні показники — скільки повітря закачується в легені, під яким тиском, його склад тощо. Це небезпечно передусім тим, що підвищує ризики травмування легень пацієнта (які й без цього уражені COVID-19), а також те, що кисню може бути недостатньо для нормального дихання. Людина може недоотримувати кисень, але лікар цього не зможе одразу зрозуміти і коригувати, адже цей прилад не має жодних датчиків.

Такий апарат фактично перекачує повітря у легенях, але не здатний насичувати киснем кров і видаляти з легень вуглекислий газ, що також критично у разі догляду за пацієнтом з COVID-19. Тобто в реанімації, коли людина потребує спеціалізованої допомоги та підтримання здатності дихати, вони НЕ принесуть жодної користі. Професійні лікарі-анестезіологи та реаніматологи, які безпосередньо працюють з пацієнтами з COVID-19, стверджують, що цей "винахід" абсолютно даремний та небезпечний. Почитайте лише, що пишуть про це самі лікарі. Однією з переваг апарату, виробники назвали його ціну у 20 тисяч гривень. Мовляв, закордонні ШВЛ коштують десятки тисяч доларів, а цей коштує значно дешевше. Однак, чомусь ніхто не порівнює ціну саме такого приладу із закордонними аналогами, а вони навіть дешевші за заявлену ціну українських виробників".

"Отже, що маємо у підсумку. МОЗ України дає дозвіл на виробництво "інноваційного" апарату ШВЛ, який буде абсолютно даремний, а в разі застосування — небезпечний, для надання допомоги пацієнтам з COVID-19. Звісно, на це буде виділено кошти платників податків. Це все відбувається при тому, що сам МОЗ України і прем’єр Денис Шмигаль заявляють, що в Україні наразі вільно багато апаратів ШВЛ. Тобто є достатня кількість механічних апаратів ШВЛ і в додаткових поки немає потреби. Така ситуація — чергове підтвердження, що ані уряд, ані МОЗ України, ані Офіс Президента України не здатні адекватно оцінювати потреби та вживати заходи, які реально необхідні для лікування пацієнтів з COVID-19. Від цього ж страждатимуть пацієнти та медпрацівники, які надаватимуть їм медичну допомогу", - резюмувала Супрун.

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