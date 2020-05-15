Кількість випадків коронавірусу в Україні на 15 травня

15 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 15 травня в Україні 17330 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 476 летальних, 4473 пацієнта одужало. За добу зафіксовано 483 нові випадки. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 674 випадки;
  • Волинська область — 582 випадки;
  • Дніпропетровська область — 791 випадок;
  • Донецька область — 121 випадок;
  • Житомирська область — 538 випадків;
  • Закарпатська область — 816 випадків;
  • Запорізька область — 356 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1188 випадків;
  • Кіровоградська область — 437 випадків;
  • м. Київ — 2068 випадків;
  • Київська область — 1094 випадки;
  • Львівська область — 942 випадки;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 228 випадків;
  • Одеська область — 712 випадків;
  • Полтавська область — 257 випадків;
  • Рівненська область — 1074 випадки;
  • Сумська область — 158 випадків;
  • Тернопільська область — 1060 випадків;
  • Харківська область — 757 випадків;
  • Херсонська область — 167 випадків;
  • Хмельницька область — 222 випадки;
  • Чернівецька область — 2600 випадків;
  • Черкаська область — 350 випадків;
  • Чернігівська область — 96 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 15 травня 2020 року до Центру надійшло 1252 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 43842 повідомлення про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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