В Украине намерены внедрить новую модель общественного транспорта

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Из-за эпидемии коронавируса в Украине могут ввести новую модель общественного транспорта. Министерство инфраструктуры инициировало соответствующий законопроект, заявил в четверг, 14 мая, глава ведомства Владислав Криклий в эфире 1+1.

По его словам, модель должна позволить заменить маршрутки на автобусы, электробусы. Криклий добавил, что это будут уже нормальные перевозчики, которые будут предоставлять услугу городу и коммунальным предприятиям, передает NNS со ссылкой на korrespondent.net.

Вместе с тем, Криклий не рассказал, когда такой общественный транспорт появится на улицах городов, заявив, что "это уже вопрос к местной власти, готовы ли они отпускать маршрутные такси".