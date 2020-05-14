РНБО подовжила заборону на російські соцмережі. Слово за Зеленським

Завантажте мобільний додаток сайту

Рада національної безпеки та оборони України подовжила заборону на користування російськими соціальними мережами. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку РНБО у Фейсбуці.

Згідно отриманої NNS інформації, члени Ради національної безпеки і оборони України розглянули в установленому порядку пропозиції суб’єктів внесення, які визначені статтею 5 Закону України «Про санкції», щодо застосування обмежувальних заходів (санкцій). За результатами розгляду більшістю членів РНБО України рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до обмежувальних заходів (санкцій) ухвалено.

Цим рішенням, серед іншого, передбачається застосування обмежувальних заходів (санкцій) щодо російських соціальних мереж і інтернет-сервісів, зокрема «Mail.ru», «ВКонтакте», «Одноклассники» та інших.

З метою введення в дію ухваленого рішення відповідний проект Указу Президента України переданий до Офісу Президента України.