Авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень, вводять людей в оману - Мінінфраструктури

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Авіакомпанії, які анонсують польоти з України на травень-червень, вводять людей в оману, адже про відновлення авіасполучення України з іншими країнами поки що не йдеться, передає hromadske, інформує NNS.

Про це повідомила hromadske прессекретарка Міністерства інфраструктури України Оксана Герасимова

Те, що деякі авіакомпанії відкрили продаж квитків на свої рейси, не означає, що Україна може найближчим часом відновити авіасполучення з іншими країнами, адже усі рішення ухвалюватиме виключно Кабінет міністрів України, пояснили у Мінінфраструктури.

«Міністерство підготувало зміни до відповідних постанов уряду, які мають бути схвалені для відновлення всіх видів сполучень, не тільки авіа», — зазначила Герасимова.

«Щодо дій авіакомпанії з продажу квитків на 23 травня — такі дії до ухвалення рішень урядом є передчасними та вводять в оману пасажирів. Рекомендації щодо роботи аеропортів готуються, відкриття сполучення з іншими країнами залежить від рішень відповідних урядів щодо відкриття кордонів для громадян іноземних країн та епідеміологічної ситуації», — пояснила вона.

У Мінінфраструктури наголосили, що необхідно орієнтуватись на офіційні заяви та рішення уряду.

Також там нагадали, що наразі ЄС повідомив про те, що до 15 червня не рекомендоване відкриття кордонів для громадян третіх країн.

Напередодні стало відомо, що деякі авіакомпанії відкрили бронювання квитків на рейси з України на кінець травня і червень. Так, наприклад, «Міжнародні авіалінії України» та Wizz Air відкрили бронювання на рейси з 23 травня, а Ryanair та Lufthansa на рейси у червні.