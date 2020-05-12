Карантин після 22 травня буде продовжено - Шмигаль

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Карантин в Україні, запроваджений через пандемію коронавірусної хвороби Covid-19, офіційно триває до 22 травня, однак його будуть продовжувати й після цієї дати, заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це NNS повідомляє з посиланням на zaxid.net.

«Офіційно карантин до 22 травня – це не кінцева дата. Ми будемо продовжувати», – сказав Шмигаль в ефірі «Сніданку з 1+1». За його словами, Кабмін працює над кожним етапом виходу з карантину.

«Зараз ми на піку захворюваності. Йдемо рівно останніх сім-вісім днів, кількість хворих відсотково не збільшується. Навіть трішки падаємо по кількості відношення захворюваних до тих, хто вже хворіє. Але все ще не мали жодного дня, коли кількість тих, хто одужав, перевищила або була рівною до кількості тих, хто захворів. Це дуже важливий етап переломний, коли ми будемо розуміти, що пройшли пік», – додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, з 11 травня в Україні вперше послабили деякі карантинні обмеження, які діють ще з 12 березня. Однак влада на місцях може залишати в силі деякі з них, з огляду на епідеміологічну ситуацію у конкретному регіоні. Користуючись цією можливістю, влада Львівської й Чернівецької областей відтермінували введення послаблень карантину.

Загалом урядовий план пом’якшення карантину складається з п’ятьохетапів. Перехід до кожного з них відбуватиметься у залежності від того, як складатиметься епідеміологічна ситуація з Covid-19.