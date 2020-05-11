Кількість випадків коронавірусу в Україні на 11 травня

11 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 травня в Україні 15648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 416 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.

Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 553 випадки;
  • Волинська область — 482 випадки;
  • Дніпропетровська область — 731 випадок;
  • Донецька область — 100 випадків;
  • Житомирська область — 523 випадки;
  • Закарпатська область — 730 випадків;
  • Запорізька область — 329 випадків;
  • Івано-Франківська область — 1126 випадків;
  • Кіровоградська область — 420 випадків;
  • м. Київ — 1871 випадок;
  • Київська область — 1000 випадків;
  • Львівська область — 798 випадків;
  • Луганська область — 42 випадки;
  • Миколаївська область — 223 випадки;
  • Одеська область — 646 випадків;
  • Полтавська область — 247 випадків;
  • Рівненська область — 978 випадків;
  • Сумська область — 154 випадки;
  • Тернопільська область — 1018 випадків;
  • Харківська область — 595 випадків;
  • Херсонська область — 161 випадок;
  • Хмельницька область — 178 випадків;
  • Чернівецька область — 2324 випадки;
  • Черкаська область — 342 випадки;
  • Чернігівська область — 77 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 травня 2020 року до Центру надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39792 повідомлення про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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