Кількість випадків коронавірусу в Україні на 11 травня

- 11 трав. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 11 травня в Україні 15648 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 408 летальних, 3288 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 416 нових випадків. Про це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України у Фейсбуці.
Згідно отриманої NNS інформації, наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 553 випадки;
- Волинська область — 482 випадки;
- Дніпропетровська область — 731 випадок;
- Донецька область — 100 випадків;
- Житомирська область — 523 випадки;
- Закарпатська область — 730 випадків;
- Запорізька область — 329 випадків;
- Івано-Франківська область — 1126 випадків;
- Кіровоградська область — 420 випадків;
- м. Київ — 1871 випадок;
- Київська область — 1000 випадків;
- Львівська область — 798 випадків;
- Луганська область — 42 випадки;
- Миколаївська область — 223 випадки;
- Одеська область — 646 випадків;
- Полтавська область — 247 випадків;
- Рівненська область — 978 випадків;
- Сумська область — 154 випадки;
- Тернопільська область — 1018 випадків;
- Харківська область — 595 випадків;
- Херсонська область — 161 випадок;
- Хмельницька область — 178 випадків;
- Чернівецька область — 2324 випадки;
- Черкаська область — 342 випадки;
- Чернігівська область — 77 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 11 травня 2020 року до Центру надійшло 529 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 39792 повідомлення про підозру на COVID-19.
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