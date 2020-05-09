Венедиктова попала в скандальную ситуацию со Львом Лещенко

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Генпрокурор Украины нарвалась на массовую критику за популяризацию тех, кто отбирал Крым. В результате пост удалила и извинилась. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Лига.Новости.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова использовала для поздравления с Днем победы в Facebook песню российского певца Льва Лещенко, входящего в черный список Минкульта за поддержку оккупации Крыма. После шквала критики Венедиктова удалила ссылку на песню и извинилась, но оставила строки из нее.

Пост с видео и словами из песни она опубликовала утром 9 мая.

После массы гневных комментариев, Венедиктова удалила ссылку на видео, оставив строки из песни и извинившись: "Песня - символ победы над фашизмом. Песня 1975 года - это наша история и повод гордиться Великой Победой. Лещенко - не символ. РФ - страна-агрессор. И Крым - украинский. Не нужно манипулировать. Ссылку удалила - все, кого ею обидела, приношу извинения. Это частная страница, держите себя в руках», - написала она.

Напомним, Лев Лещенко находится в списке лиц, которые представляют угрозу нацбезопасности Украины. Он поддерживает политику президента РФ Владимира Путина против Украины, а также оккупацию Крыма.

"Я как гражданин отечества подписал письмо в поддержку процесса воссоединения России и Крыма, который я считаю правомерным. Люди сами сделали выбор, проголосовали. И мы поддержали это их устремление <...> Государство украинское я не приемлю», - заявлял Лещенко.