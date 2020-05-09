Нацрада ТБ відмовилася карати «1+1» за російський фейк про «секретні біолабораторії США» в Україні

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Нацрада з питань телебачення і радіомовлення вирішила не призначати позапланову перевірку телеканала «1+1» за поширення фейку про роботу в Україні таємних американських біолабораторій, звідки нібито можуть походити небезпечні віруси. Про це NNS повідомляє з посиланням на Новинарню.

Повідомляється, що про це йшлося на засіданні Нацради в четвер, 7 травня. Водночас рада визнала, що це був цей фейк.

Голова регулятора Ольга Герасим’юк зазначила: «Ми мали хвилю обговорень щодо так званих секретних лабораторій, які нібито працюють в Україні. Запущена ця тема давно, ще коли угода з американськими дослідниками в Грузії завершувалася, Росія запускала ці фейки. Цього року в грудні добігає термін кінця угоди співпраці з дослідниками в Україні, і була запущена хвиля. На жаль, це було підхоплено кількома компаніями. І викликала величезне обурення та стилістика, в якій це відбувалося в трансляціях на «1+1», на NewsOne».

При цьому Герасим’юк заявила, що нібито регулятор позбавлений можливості ефективно реагувати на поширення суб’єктами інформаційної діяльності необ’єктивної інформації через недоліки чинного законодавства і відсутність дієвого механізму.

Також вона сказала: якщо сюжетом «1+1» було порушено чиїсь права, ця фізична або юридична особа може вимагати через суд спростування поширеної дифамації або «скористатися правом на відповідь у програмах». Однак обидва способи реалізуються фактично поза межами повноважень Національної ради.

За словами Герасим’юк, Національна рада звернеться з листами до телеканалів, які поширювали фейк про «біологічні лабораторії», опублікує на своєму сайті спростування фейку від громадської організації StopFake, з якою Нацрада підписала меморандум щодо протидії дезінформації, спрямує листа до Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики з пропозицією внести зміни в чинне законодавство, а також передбачити такі зміни в законопроєкті «Про медіа».

Як зауважує «Детектор медіа», в програмі «Секретні матеріали» каналу «1+1» фейк про присутні в Україні секретні біолабораторії США висловлювали не запрошені на ефір гості – це був спеціально підготовлений редакцією та журналістами сюжет.

При цьому вже існує підтверджений у суді прецедент покарання Нацрадою мовників за поширення фейків. Так, 21 грудня 2017 року телеканал NewsOne отримав попередження за поширення дезінформації про начебто слухання в комітеті з фінансових питань Конгресу США щодо корупції в Національному банку України. У своєму рішенні Нацрада посилалася на висновок Незалежної медійної ради про порушення стандартів точності, достовірності та збалансованості подання інформації, відображених у статті 59 закону «Про телебачення і радіомовлення», а також у редакційному статуті телеканалу. Телеканал оскаржив санкцію Нацради в суді, але програв справу. Суд визнав, що канал поширив необ’єктивну інформацію. Канал NewsOne отримав попередження.

Колишній член Нацради Сергій Костинський зауважує, що Національна рада декілька тижнів тому призначила перевірку телеканалу «Прямий» через ознаки «поширення необ’єктивної інформації». Але тепер відмовилася призначати перевірку телеканалу «1+1» за цією ж статтею закону «Про ТБ і радіомовлення», посилаючись на «недоліки чинного законодавства» та «відсутній дієвий механізм».

Костинський називає причиною такого рішення НР той факт, що «склад Національної ради є незбалансованим, оскільки більшість – четверо з семи членів – раніше працювали на телеканалі «1+1» (голова Національної ради – Ольга Герасим’юк, заступник голови – Олег Черниш, відповідальний секретар – Юрій Зіневич, членкиня ради – Олена Ніцко). При цьому строк повноважень Герасим’юк та Черниша закінчився ще в липні 2019 року.

«14 листопада 2019 року ця незбалансованість вже дала про себе знати, коли Герасим’юк, Черниш та Зіневич не підтримали призначення перевірки телеканалу «1+1» через ознаки порушення ним мовних квот», – зауважує Костинський.

Нагадаємо, неправдивий сюжет про «15 таємних американських біолабораторій в Україні» вийшов у програмі «Секретні матеріали» каналу «1+1» 27 квітня.

Перед тим протягом двох тижнів цей фейк поширювали партія «Опозиційна платформа – За життя», її голова Віктор Медведчук і наближені до нього медійні ресурси – «112 Україна», ZIK, NewsOne, проросійський сайт «Страна», телеграм-канали депутата від «Слуги народу» Олександра Дубінського, Андрія Портнова та ін.

Такому фейку вже більше десяти років, його періодично реанімують російські медіа не лише щодо України, а й Грузії, Сербії, Болгарії.

Вважається, що активізація проросійських фейків в українському медіапросторі з цього привожу може бути пов’язана з необхідністю продовження договору про ядерне роззброєння, підписаного 1993 року — його термін завершується 31 грудня 2020 року.

Між Україною і США із 2005 року діє договір про запобігання розповсюдженню технологій, патогенів та знань, які можуть бути використані в ході розробки біологічної зброї. Повний список медичних і наукових лабораторій України, які підтримує Пентагон у рамках цього договору, є на сайті посольства США в Україні – разом із документами та сумами, витраченими на реконструкцію того чи іншого об’єкта. Наприклад, Одеський протичумний інститут отримав 3,5 млн доларів на будівництво, меблі та обладнання в рамках цієї програми у 2009 році.

Натомість у сюжеті «плюсів» політкоментатор, постійний гість телеканалів Медведчука Михайло Чаплига у сюжеті «1+1» сказав, що американці не лише використовують українців для експериментів, а й поширюють вірус в Україні. За словами авторів матеріалу, Україна не контролює американські «військові лабораторії» на своїй території, а доступ туди мають лише вчені зі США.

Крім того, канал олігарха Коломойського у цій програмі поширював наратив, що Україна при президентах Ющенку і Порошенку була й залишається «колонією під зовнішнім управлінням» США.

Посадовець Держдепартаменту США Джордж Кент, який відповідає за відносини з Україною, звернув увагу, що «1+1» повторив фейк Російської Федерації про «секретні біолабораторії». Водночас на урядовому рівні американці це питання порушувати не будуть, тому що канал приватний.