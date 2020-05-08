Дитячі садки мають працювати: "слуги" підготували звернення до прем’єр-міністра

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Народні депутати від "Слуги народу" звернулися до очільника уряду Дениса Шмигаля із проханням розглянути ініціативу щодо відкриття дитячих садків з 1 червня, повідомляє Depo.ua, передає NNS.

Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук у Facebook.

"Наш депутат Володимир Воронов підготував дуже вчасне звернення до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля із пропозицією почати поступове відкриття дитсадків вже навесні. Звісно ж, за умови суворого дотримання всіх санітарно-гігієнічних норм. Першим етапом можуть стати "чергові групи" на обмежений час із обмеженою кількістю дітей", – написала вона.

Кравчук додала, якщо епідеміологічна ситуація не погіршиться, поступово можна буде знімати обмеження – "і так до відновлення повноцінної роботи садочків".

"Під зверненням вже підписалося багато народних депутатів, в тому числі і я. Дякую Володимиру Воронову за таку важливу ініціативу!" – зауважила нардепка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що навчальні заклади в рамках карантину вже відкриватися не будуть, вони почнуть працювати лише з 1 вересня.