Стало відомо, як школярі будуть навчатися у вересні

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Навчальний рік 2019-2020 виявився незвичайним. Після зимових канікул школярі провчились недовго і пішли на карантин через грип. А вже у березні почався довгий карантин через коронавірус. Стало відомо, як розпочнеться для українських школярів навчальний рік 2020-2021. Про це NNS повідомляє з посиланням на УНН.

Згідно отриманої NNS інформації, у вересні школярі будуть місяць наздоганяти програму, яку пропустили під час карантину наприкінці цього навчального року. Про це розповів голова комітету ВРУ з питань освіти науки та інновацій Сергій Бабак, передає УНН із посиланням на офіційну сторінку партії «Слуга народу».

«Щодня мільйони дітей дивляться відеоуроки по телевізору. Згодом такі ж проекти почали робити деякі інші країни. Ця ідея є вчасною і необхідною, а тому успішною... Проте, ми не можемо бути впевненими, що всі діти на 100% скористаються нашою допомогою. Через це перший місяць навчання буде для всіх коригуючим. Тобто ми повторюватимемо все, чому мали б навчитися за час карантину», — наголосив Бабак.