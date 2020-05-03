У МОЗ готують вимоги до бізнесу, який відкриється після карантину

- 03 трав. 2020
- 465
Завантажте мобільний додаток сайту
У Міністерстві охорони здоров'я (МОЗ) готується перелік тимчасових протиепідеміологічних вимог до перукарень, салонів краси, господарських магазинів, кафе тощо, при виконанні яких їм буде дозволено працювати. Про це NNS повідомляє з посиланням на сторінку Головного санітарного державного лікаря Віктора Ляшко.
"Урядом планується пом'якшення карантину... Наразі в МОЗ ми вже фіналізуємо тимчасові вимоги щодо профілактичних заходів при здійсненні обслуговування в перукарнях та салонах краси, при торгівлі господарчими товарами, роботи кав’ярень, автомийок, адвокатських та нотаріальних послуг тощо", – написав він.
За словами головного державного санітарного лікаря, МОЗ планує опублікувати відповідний документ на вихідних, щоб у підприємців був час підготуватися до відкриття.
"І як би вже не хотілось всім нам позбавитись цього карантину і коронавірусу, треба все ж таки включити тумблер терпіння. Терпіння, яке дозволить нам вийти з карантину вчасно. А не передчасно", – додав Ляшко.
Він також зазначив, що повне скасування карантину без запровадження обґрунтованих профілактичних заходів – це 120-140 тис. смертей до кінця вже цього року.
NNS - Національна служба новин. Останні події в Україні та світі
Поширюючи у соцмережах, ви допомогаєте нам!