В Україні розробляють перший вітчизняний електрокар

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Криворізька компанія Murmuration Technology розробляє перший український електромобіль. Про це розповів керівник компанії Віталій Бризгалов на своїй сторінці у фейсбуці, повідомляє opinion, інформує NNS.

«Міський комерційний електромобіль CoolOn! Довжина 5000, ширина 1700, висота 2100. Вантажний відсік не остаточний, може бути як відкритим кузовом чи зі спеціальним обладнанням для прибирання вулиць, маніпулятором, вишкою для ремонту. Машина буде мати безпечний літієвий акумулятор LiFePO4 . 40кВтг ємності вистачить на 200 км ходу. Але акумулятор може бути збільшено чи зменшено завдяки модульній конструкції», – зазначив він.

Розробник також розповів, що в рух машину приводитиме електродвигун, який вони самі розробили та виготовили.

«Передній, або повний привід, від 30 до 80кВт. Двигун має доволі суттєві відмінності від тих, які використовуються в інших електричних автівках. Наш мотор – це модернізований вентильний реактивний мотор. Модернізація повністю позбавила мотор відомих недоліків: пульсації моменту та складний інвертор. Наразі це, мабуть, найнадійніший тип мотору. Він не містить магнітів, не містить “білячої” клітки і має повністю пасивний ротор. Це має суттєві переваги в надійності та в русі. А вдвічі менше міді суттєво знижує вартість мотору», – зазначив Віталій Бризгалов.

Він додав, що суттєвих переваг електрокару надає абсолютно вільний холостий хід і прекрасний накат.

«Динамічно керована рекуперація з контрольованою інтенсивністю гальмування (майже до відмови від механічних гальм). Електричне гальмування навіть на нульовій швидкості. І, звісно, використання максимальної кількості українського комплектовання та комплектовання власного виробництва», – підсумував Віталій Бризгалов.

Зазначається, що презентація має відбутися влітку 2020 року. CoolOn зосередиться на корпоративних клієнтах – логістичних компаніях і службах доставки.