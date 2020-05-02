Коли ФОПам із дітьми видадуть обіцяні державою тисячі

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Президент Володимир Зеленський повідомив про те, що антикризова програма, за якою фізичні особи-підприємці зможуть отримувати допомогу у близько 2 тис. грн на дитину у віці до 10 років, знаходиться на етапі запуску, передає NNS із посиланням на ZN,UA.

"В процесі запуску - одна з антикризових програм соціального захисту сімей. Якщо ви фізична особа-підприємець першої та другої груп платників податків, ви зможете отримати допомогу на дитину у віці до 10 років. Після погодження з бюджетним комітетом Верховної Ради, яке, я впевнений, обов'язково станеться, понад 300 тис. сімей фізичних осіб-підприємців зможуть отримати таку допомогу", - сказав він у відеозверненні до українців.

Зеленський зазначив, що програма діятиме на час карантину і один місяць після його скасування.

Повідомлялося, що Кабмін виділив 1,6 млрд грн з фонду боротьби з COVID-19 на виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які вимушено не працюють через карантин.

За даними ЦЗ, на отримання допомоги можуть претендувати представники малого і середнього бізнесу, які припинили або скоротили діяльність через карантин і сплачували єдиний внесок протягом 6 місяців до тимчасової зупинки діяльності і на момент звернення не скоротили персонал.

В ЦЗ можна звернутися протягом 30 днів з моменту припинення або скорочення діяльності із заявою та документами.