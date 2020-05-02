Машиністи, водії та листоноші. Які спеціалісти затребувані нині в Україні

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Попри коронакризу інфраструктурні та суміжні галузі мають потребу в залученні 150 тисяч нових фахівців.

Про це заявив керівник Мінінфраструктури Владислав Криклій, повідомляють в очолюваному ним відомстві, передає NNS.

“Чи не найголовніше завдання уряду, особливо в умовах коронакризи, полягає у забезпеченні людей необхідною кількістю робочих місць, гідною оплатою та безпечними умовами праці. Близько 38 тисяч фахівців-дорожників залучає Укравтодор для оновлення українських доріг. Це дозволить створити ще близько 120 тисяч робочих місць у супутніх галузях. Понад 3000 вакансій відкрито Укрпоштою. Ми докладаємо всіх зусиль, щоб люди мали роботу в такий непростий час, підвищуємо безпеку праці та соціальні гарантії для наших працівників”, - зазначив Криклій.

Таким чином, у рамках спільного проєкту Офісу Президента, Кабміну й Укравтодору “Дороги та робота” буде залучено близько 38 тисяч дорожників – асфальтобетонників, машиністів, водіїв, шляхових майстрів та інших робітників. Вони будуть забезпечені гідними заробітними платами та усіма соціальними гарантіями.

На сайті проєкту (www.robota.ukravtodor.gov.ua) можна ознайомитися з переліком відкритих вакансій, які впорядковані за трьома критеріями: професія, компанія, що пропонує роботу, та регіон. Сайт також містить необхідну інформацію про те, як без досвіду роботи можна стати дорожником. Для цього налагоджено співпрацю з “Навчальним центром підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів”.

Крім цього, понад 3000 вакансій пропонує Укрпошта. Найбільш потрібні - листоноші, водії, сортувальники, начальники та оператори поштових відділень, регіональні менеджери, аналітики. За цим посиланням - www.ukrposhta.ua/ua/kariera-v-ukrposhti - можна ознайомитися з переліком відкритих вакансій у різних регіонах, а також дізнатися більше про процес відбору до команди та заповнити анкету кандидата.