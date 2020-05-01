На що витратимо 150 млн доларів, які надав Україні світовий банк

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Світовий банк затвердив додаткове фінансування в розмірі 150 млн доларів для України.

Про це повідомляється у пресрелізі організації, передає NNS.

«Рада директорів Світового банку 30 квітня затвердила додаткове фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів США … з метою розширення та вдосконалення соціальної допомоги сім’ям з низьким рівнем доходу», - йдеться у повідомленні.

Фінансування проходитиме в рамках проєкту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України».

Зокрема 50 мільйонів буде направлено на заходи боротьби з поширенням пандемії коронавірусу, щоб збільшити розмір та пришвидшити виплату допомоги в рамках програми державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та програми житлових субсидій.

Одноразові виплати будуть також надаватися літнім людям та одержувачам соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю.

«Тисячі українських сімей вже мають складнощі із оплатою комунальних послуг через втрату доходів. Пенсіонери не можуть дозволити собі купувати навіть найнеобхідніші ліки та продукти харчування через ріст цін. Важливо допомогти цим людям шляхом прискорення соціальних виплат та підвищення їхньої адресності», - зазначив Алекс Кремер, виконувач обов’язків директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України.

За словами Кремера, додаткове фінансування буде також спрямоване на надання грантів на започаткування малого бізнесу, використовуючи досвід відомого в Україні проєкту «Рука допомоги».