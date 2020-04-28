Що буде із секонд-хендами в Україні?

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В умовах карантину секонд-хенди в Україні працювати не повинні. Але чи відкриються ці соціальні магазини після зняття обмежень, про це дізнавався NNS.

Поодинокі випадки роботи секондів в Україні, зокрема, у Києві, зафіксовані були. Але у більшості своїй магазини б/у (втім, як і нового) одягу двері свої тримають зачиненими. Але чи відчинять вони їх після карантину? Адже основні поставки такого товару йшли із-за кордону. Та коли країни тієї ж Європи дозволять повноцінний товарообіг через свої кордони — невідомо. У мережі інтернет з цього приводу інформації не виявлено.

Нагадаємо, що ще взимку 2019 року Мінсоцполітики активно просувало ідею закриття секонд-хендів в Україні як таких (за повідомленням Сьогодні). Як буде розвиватись ситуація після завершення карантину, подивимось.