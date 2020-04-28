Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 квітня

- 28 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок. Пр це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.
Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 406 випадків;
- Волинська область — 260 випадків;
- Дніпропетровська область — 318 випадків;
- Донецька область — 52 випадки;
- Житомирська область — 354 випадки;
- Закарпатська область — 387 випадків;
- Запорізька область — 208 випадків;
- Івано-Франківська область — 783 випадки;
- Кіровоградська область — 356 випадків;
- м. Київ — 1298 випадків;
- Київська область — 604 випадки;
- Львівська область — 371 випадок;
- Луганська область — 32 випадки;
- Миколаївська область — 116 випадків;
- Одеська область — 248 випадків;
- Полтавська область — 180 випадків;
- Рівненська область — 553 випадки;
- Сумська область — 95 випадків;
- Тернопільська область — 664 випадки;
- Харківська область — 221 випадок;
- Херсонська область — 88 випадків;
- Хмельницька область — 72 випадки;
- Чернівецька область — 1429 випадків;
- Черкаська область — 276 випадків;
- Чернігівська область — 39 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 квітня 2020 року до Центру надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 26616 повідомлень про підозру на COVID-19.
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