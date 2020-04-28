Кількість випадків коронавірусу в Україні на 28 квітня

28 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 28 квітня в Україні 9410 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 239 летальних, 992 пацієнти одужали. За добу зафіксовано 401 новий випадок. Пр це NNS повідомляє з посиланням на офіційну сторінку МОЗ України.

Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 406 випадків;
  • Волинська область — 260 випадків;
  • Дніпропетровська область — 318 випадків;
  • Донецька область — 52 випадки;
  • Житомирська область — 354 випадки;
  • Закарпатська область — 387 випадків;
  • Запорізька область — 208 випадків;
  • Івано-Франківська область — 783 випадки;
  • Кіровоградська область — 356 випадків;
  • м. Київ — 1298 випадків;
  • Київська область — 604 випадки;
  • Львівська область — 371 випадок;
  • Луганська область — 32 випадки;
  • Миколаївська область — 116 випадків;
  • Одеська область — 248 випадків;
  • Полтавська область — 180 випадків;
  • Рівненська область — 553 випадки;
  • Сумська область — 95 випадків;
  • Тернопільська область — 664 випадки;
  • Харківська область — 221 випадок;
  • Херсонська область — 88 випадків;
  • Хмельницька область — 72 випадки;
  • Чернівецька область — 1429 випадків;
  • Черкаська область — 276 випадків;
  • Чернігівська область — 39 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 квітня 2020 року до Центру надійшло 1127 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 26616 повідомлень про підозру на COVID-19.

Автор: Администратор

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