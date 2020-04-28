Стало известно, сколько украинцев умерло от ОРВИ и пневмоний в январе и феврале

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Стало известно, сколько человек в Украине умерли от осложнений ОРВИ и пневмоний в январе и феврале 2020 года. Об этом NNS сообщает со ссылкой на Українські новини.

Согласно информации, полученной NNS , в январе-феврале в Украине умерли 100 738 человек, в том числе от болезни органов дыхания 2 404 человек, из них от гриппа и пневмонии — 1 326 человек.

Больше всего людей умерли от болезни системы кровообращения — 68 548 человек (из них 47 211 от ишемической болезни сердца).

От образования опухолей умерли 13 451 человек (из них от злокачественных— 13 307).

От внешних причин смерти — 4 843 человека (из них от преднамеренного самоповреждения — 869 человек, от транспортных несчастных случаев — 630, от отравления алкоголем — 448, в результате нападения с целью убийства и нанесения повреждений — 243).

От болезни органов пищеварения — 4 066 человек (из них от алкогольной болезни печени — 331).

От инфекционных и паразитарных болезней — 1 345 человек (от туберкулеза — 581, от вируса иммунодефицита (ВИЧ) — 576).

От болезни нервной системы — 791 человек.

Напомним, на утро 27 апреля в Украине было известно о 220 смертях от коронавируса.

Оговорено, что информация Госстата дана без учета временно оккупированного Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.