Пенсии в Украине в мае повысят не всем: кто останется без надбавки

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В результате индексации пенсионных выплат в мае некоторые категории пенсионеров могут остаться без повышений. Об этом стало известно из нормативной документации Пенсионного фонда, передает NNS со ссылкой на apostrophe.ua.

Согласно опубликованным фондом данным, пенсионеры, которые получают свои выплаты по специальным условиям, а также те, у кого фактический размер выплаты больше расчетного – не получат повышений. Причиной тому является то, что индексировать пенсии будут исходя из расчетного размера выплаты, а не фактического, то есть, если фактические выплаты уже выше на 11%, то пенсия не изменится.

Как указывали в ПФУ, при пересчете пенсий в мае 2020 года прибавку получат 10,2 миллиона пенсионеров из 11,4 млн всего – без прибавки останутся 1,2 млн украинцев пенсионного возраста. Средний размер повышения пенсии составит 260 гривен. В то же время минимальная выплата по стажу будет повышена в конце весны до 2100 гривен.