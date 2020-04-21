Немовлят із сиротинців використовували в сценах з насильством під час зйомок фільму "Дау. Дегенерація" 

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У мережі спалахнув гучний скандал через залучення до знімання фільму "Дау. Дегенерація" російського режисера Іллі Хржановського немовлят з українських сиротинців, до з'ясування обставин порушень долучився навіть дитячий омбудсмен Микола Кулеба, пише Прямий, інформує NNS.

Експертка з дитячої нейропсихології Олена Самойленко прокоментувала ситуацію з фільмом, на її думку сцена з немовлятами є насильницькою, адже вони не могли відмовитись від зйомок, не могли сказати, що їм не подобається оточення.

" Вони плакали, а дорослі їх не заспокоювали - це неадекватно, це могло спровокувати депресію, фрустрацію і страх смерті в дитини", - додала вона.

"Діти не плачуть просто так. Вони плачуть, коли голодно, боляче, простір навколо здається загрозливим, коли страшно. Вони впевнені, якщо подразник не зникне, то вони помруть. Це глобальний страх, який допомагає людині виживати й кликати на допомогу", – зазначила вона.

Самойленко пояснила, що після декількох спроб червоні від крику діти припиняють чекати на допомогу та починають чекати смерті. Адже вони не можуть самі себе заспокоїти й пояснити, що ситуація не така критична, як їм здається. За її словами, приблизно звідси ростуть теорії прихильності, сенсорні дефіцити, страхи сепарації.

"Не можна так просто взяти й вдарити по немовляті досвідом фрустрації, думаючи, що нічого не буде. Не можна змушувати дітей довго кричати в кадрі навіть із дозволу батьків, адже ті можуть не знати нюансів дитячої нейропсихології та неврології. А потім – х*як – чому малюк в чотири роки пісяє в штани, чому крихітка кострубато розмовляє, чому хлопці ніжки каченятам ріжуть", – попередила експертка про наслідки небезпечних експериментів із дитячою психікою.

Вона також повідомила про те що немовлятам-сиротам на камеру за згодою опікунів зробили діагностичну процедуру з виявлення епілептичних станів ЕЕГ за призначенням лікаря.

"Якщо дітям в сцені "Дегенерації" було призначено ЕЕГ, гіпотетично, у них могли підозрювати епілепсію. Для таких дітей стимуляція світлом, стрес, істерика, підвищений пульс і частота дихання можуть стати провокуючим фактором і викликати напад", - попередила вона.

Експертка також повідомила, що на роль сина головних героїв у стрічці також взяли хлопчика-сироту, тобто дитина пожила на проєкті "в сім'ї", а згодом була змушена повернутися до сиротинця.

"Думаю, Україні варто ініціювати розслідування участі дітей-сиріт в "ДАУ". Зрозуміти, хто привозив дітей на майданчик, яке в біса ЕЕГ, чому дозволили дітям кричати, чому їх знімали оголеними, якими чином забезпечувалися права дитини на зйомках? Врешті, хто отримав гроші за цю "акторську працю"?" – обурилася Самойленко

Невдовзі, ситуацію прокоментував уповноважений президента України з прав дитини Миколи Кулеби.

"За отриманою попередньо інформацією у зйомках використали дітей з будинку дитини. У кадрах – немовлята. Це діти, для яких участь в таких зйомках може бути травмою на все життя! Є також і інші факти, які потребують підтвердження. Вірогідність цих фактів, а також те, хто дозволив використання дітей, має розслідувати поліція, до якої я вже звернувся з відповідним запитом", – написав дитячий омбудсмен на своїй сторінці у Facebook.

Раніше, проєкт "ДАУ" російського режисера, який наприкінці 2019 року став художнім керівником Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр", вже славився скандалом щодо насильства та жорстокості окремих сцен.

Як повідомляло видання DW, німецькі ЗМІ вже висловлювали серйозні побоювання з приводу всього проєкту Іллі Хржановського і особливо - в зв'язку з фільмом "Дау.Наташа". Російський режисер, який знімав окремі епізоди, зокрема, і в Німеччині, на гроші німецького бюджетного фонду підтримки кінематографа, обіцяв показати в своєму проєкті реалії сталінізму.

"У Харкові був побудоване ціле місто, де люди багато місяців жили в комунальних квартирах з меблями сталінських часів, їли в їдальні те, що їли тоді, і так далі ... Професійних акторів не було: кухарок представляли кухарки, вчених - вчені, неонацистів - неонацисти, слідчого НКВС - реальний слідчий, "тортур справ майстер", як пише один з німецьких журналістів ... Він катує у фільмі "Дау. Наташа" буфетницю Наташу, змушуючи її засовувати в вагіну пляшку. І це не єдина натуралістично-жорстока сцена у фільмі, де скандалять, б'ються, кричать, гвалтують ...", - повідомляє видання.