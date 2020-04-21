Послаблення карантину: що планують дозволити і відкрити?

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В Україні планують подовжити карантин, але послабити його. Про це NNS повідомляє з посиланням на Громадське. Міністерство охорони здоров'я пропонуватиме Кабміну продовжити карантин до 12 травня.

Згідно інформації, отриманої NNS , про це на брифінгу сьогодні 21 квітня заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами міністра, продовження карантину до 12 травня пов'язане з рівнем захворюваності на COVID-19 в Україні.

«Водночас МОЗ буде пропонувати пом'якшення карантинних заходів. Наприклад, прогулянки парками. Але ці прогулянки будуть обмежені за кількістю осіб та засобів індивідуального захисту під час прогулянок», — сказав Степанов.

Також міністерство пропонуватиме відкрити для відвідування музеї та бібліотеки. Втім, будуть діяти обмеження щодо дистанції між людьми, буде обов'язкове носіння індивідуальних засобів захисту та вимірювання температуру на вході до закладів.

Степанов додав, що це не всі пом'якшення, але наголосив, що всі вони «будуть дуже чітко регламентовані».

Станом на ранок 21 квітня в Україні лабораторно підтвердили 6125 випадків COVID-19. З них 367 людей одужали, зокрема 18 дітей, та 161 — померла. За добу зафіксували 415 нових випадків.