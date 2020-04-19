В Украину идет новая беда, о которой говорил Комаровский

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Новая эпидемия может вспыхнуть из-за пандемии уханьского вируса. Такой прогноз дает издание The Sun со ссылкой на Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

Дело в том, что 117 000 000 детей в 37 странах останутся без прививок от кори из-за правила соблюдать дистанцию.

«В 24 странах уже перенесли даты вакцинации против кори-за того, что медики лечат больных COVID-19. Ожидается, что другие страны сделают так же», - говорится в сообщении ЮНИСЕФ.

В совместном проекте ЮНИСЕФ и ВОЗ по борьбе с корью Measles & Rubella Initiative подчеркивают, что жизненно необходимо, чтобы наиболее уязвимые корью страны провели вакцинацию как можно скорее.

Отметим, Украина занимает одно из первых мест по уровню заболеваемости корью.

Так в декабре прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала отчет, согласно которому, почти половина случаев заболевания корью приходится на Украину (53 тысячи человек из 82 тысяч обего количества заболевших).

Отметим, что известный врач Евгений Комаровский уже давно бьет тревогу из-за ситуации с корью в Украине.

По его словам, практика прививок «только по желанию мам» — это «ужасный и дремучий популизм». Он подчеркивает, что эпидемия кори в Украине стала следствием безграмотности родителей, многие годы отказывавшихся от вакцинации детей.