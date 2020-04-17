Прибирання квартири під час карантину. Поради епідеміолога

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Під час карантину стало актуальним питання про те, як правильно і за допомогою яких деззасобів робити прибирання в своїх помешканнях. Як дезінфікувати квартиру, якщо там хвора людина? Що робити, якщо я на самоізоляції? На ці та інші питання відповідає лікарка-епідеміолог Наталія Пономарьова, пише kazatin.com, інформує NNS.

У випадках, коли у людини проявляються клінічні симптоми застуди, ГРВІ, грипу — треба лікуватися і не витрачати сили на прибирання. Лікарка-епідеміолог Наталія Пономарьова радить обмежитись лише провітрюванням приміщення.

Якщо поряд є рідні або близькі, які доглядають за хворим, то їм варто дотримуватися кількох правил прибирання. Ці правила також розповсюджуються і на тих людей, які зараз знаходяться на самоізоляції.

Проводьте дворазове щоденне вологе прибирання з застосуванням дезінфекційних засобів. Одне з деззасобами, інше — з миючими засобами. Професійні деззасоби потрібно використовувати винятково згідно з інструкцією. Ні в якому разі не порушуйте концентрацію робочого розчину, яка вказана на упаковці. Не застосовуйте самостійно метод розпилення. Натомість протирайте поверхні чистою ганчіркою або мопами (насадка для швабри чи щітки). Можна використовувати побутову хімію, яка містить хлор, наприклад, білизну. Вона продається в багатьох магазинах за доступною ціною. Крім того, білизна проста у використанні. Але інструкції все одно варто дотримуватися.

Якщо ви не маєте миючого дезінфекційного засобу вдома, його можна зробити самостійно. Лікарка радить підходити до цього обережно і обмежитися найпростішим — 2-відсотковим мильно-содовим розчином.

Для цього вам необхідно буде додати 100 грамів господарського мила у два літри води і підігріти до розчинення мила. Потім додати в ємність п’ять столових ложок соди і одну столову ложку сухої гірчиці. Довести суміш до кипіння, але не кип’ятити.

В інтернеті з легкістю можна знайти й інші рецепти приготування цього розчину. Такий засіб чудово підійде для обробки іграшок, дезінфекції посуду і для проведення поточного прибирання квартири.

Провітрювання

В умовах карантину лікарка-епідеміолог радить провітрювати приміщення один раз на годину, залишаючи вікно відкритим на 15 хвилин. За умови хорошої погоди, можна надовго залишати вікно на мікропровітрюванні.

Під час проведення поточного і генерального прибирання, особливо за умови використання деззасобів, також необхідно робити провітрювання. Коли у приміщенні немає людей, а розташування вікон дозволяє, провітрюйте його на протязі.

Дезінфекція

Лікарка пояснює, що дезінфекція ванної кімнати, туалету та умивальника має відбуватися щоденно. З тією ж періодичністю треба протирати ручки дверей і холодильника — для цього можна використовувати вологі серветки, в яких міститься спирт або змочену у деззасобі ганчірку.

«Дуже важливо при домашньому використанні професійного деззасобу, подивитися в інструкції про його властивості до біологічного розпаду. Якщо такої властивості немає, то необхідно змивати залишки з поверхні ганчірки за допомогою звичайної теплої води», — розповідає Наталія Пономарьова, — Не забувайте 1-2 рази на добу протирати підвіконня. Пил з вулиці часто і швидко осідає саме на них».

Для людей, які постійно виходять на вулицю і не дотримуються режиму самоізоляції, лікарка дає ще кілька рекомендацій.

«Прийшовши додому, намагайтеся одразу знімати з себе вуличний одяг. Змінюйте його на свіжий, чистий. Частіше протирайте ручки вхідних дверей деззасобами, — продовжує Наталія. — Намагайтеся використовувати індивідуальний посуд, особливо чашки. Добре обробляйте їх миючим або дезінфікуючим засобом, а потім ретельно вимийте».

Генеральне прибирання

В ідеалі його потрібно проводити раз на сім днів, або після повного одужання хворого — така процедура називається заключною дезінфекцією. Якщо таке прибирання в вашій оселі не проводилося вже давно, зробіть це у найближчі вихідні. В умовах карантину, це точно піде на користь.

Не варто оминати увагою постільну білизну, особливо наволочки, — змінюйте її раз на сім днів. Постіль хворих людей Наталія радить змінювати кожні 3-4 дні. Усі речі, якими ви не користуєтеся, також краще заховати подалі. Несезонні речі та м’які іграшки — складіть у пакети, килими скрутіть і залиште на балконі або коморі до літа. Вікна промийте зовні та зсередини — зробити це можна будь-яким склоочищувачем.

«Спробуйте зробити так, щоб у квартирі було максимально багато вільного простору. Не захаращуйте її непотрібними речами, — говорить Наталія Пономарьова. — Під час прибирань спробуйте не користуватися класичним побутовим пилососом. Виперіть штори та гардини, а металеві жалюзі протріть мильним розчином. Для миття туалету, кухні та іншої частини квартири, використовуйте різні ганчірки».

Також лікарка нагадує, що при використанні будь-яких деззасобів важливо не перестаратися. Адже будь-яка хімія, якщо її використовувати безконтрольно, може викликати алергічну реакцію.

Після використання хімічних дезінфекційних засобів, не кладіть ганчірки сушитися на теплі батареї. З них можуть виділятися шкідливі речовини.

Як вибрати деззасіб?

Сьогодні в магазинах можна знайти чимало дезінфікуючих засобів. Але при їх придбанні варто звернути увагу на кілька моментів: наявність сертифіката якості, свідоцтво держреєстрації, дозвіл від контролюючих органів. Епідеміолог радить надавати перевагу відомим брендам.

«У такому засобі має вказуватися склад і клас небезпеки. Найбезпечніший для використання — 4 клас. Дієвою буде і побутова хімія, що має в своєму складі хлор, — пояснює Наталія. — Не забувайте, що прибирання потрібно проводити лише у гумових рукавичках. Перед початком роботи їх треба одягати на сухі і чисті руки. Після зняття, помийте руки з милом».