Прибирання квартири під час карантину. Поради епідеміолога

- 17 квіт. 2020
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Під час карантину стало актуальним питання про те, як правильно і за допомогою яких деззасобів робити прибирання в своїх помешканнях. Як дезінфікувати квартиру, якщо там хвора людина? Що робити, якщо я на самоізоляції? На ці та інші питання відповідає лікарка-епідеміолог Наталія Пономарьова, пише kazatin.com, інформує NNS.
У випадках, коли у людини проявляються клінічні симптоми застуди, ГРВІ, грипу — треба лікуватися і не витрачати сили на прибирання. Лікарка-епідеміолог Наталія Пономарьова радить обмежитись лише провітрюванням приміщення.
Якщо поряд є рідні або близькі, які доглядають за хворим, то їм варто дотримуватися кількох правил прибирання. Ці правила також розповсюджуються і на тих людей, які зараз знаходяться на самоізоляції.
- Проводьте дворазове щоденне вологе прибирання з застосуванням дезінфекційних засобів. Одне з деззасобами, інше — з миючими засобами. Професійні деззасоби потрібно використовувати винятково згідно з інструкцією.
- Ні в якому разі не порушуйте концентрацію робочого розчину, яка вказана на упаковці. Не застосовуйте самостійно метод розпилення. Натомість протирайте поверхні чистою ганчіркою або мопами (насадка для швабри чи щітки).
- Можна використовувати побутову хімію, яка містить хлор, наприклад, білизну. Вона продається в багатьох магазинах за доступною ціною. Крім того, білизна проста у використанні. Але інструкції все одно варто дотримуватися.
Якщо ви не маєте миючого дезінфекційного засобу вдома, його можна зробити самостійно. Лікарка радить підходити до цього обережно і обмежитися найпростішим — 2-відсотковим мильно-содовим розчином.
Для цього вам необхідно буде додати 100 грамів господарського мила у два літри води і підігріти до розчинення мила. Потім додати в ємність п’ять столових ложок соди і одну столову ложку сухої гірчиці. Довести суміш до кипіння, але не кип’ятити.
В інтернеті з легкістю можна знайти й інші рецепти приготування цього розчину. Такий засіб чудово підійде для обробки іграшок, дезінфекції посуду і для проведення поточного прибирання квартири.
Провітрювання
В умовах карантину лікарка-епідеміолог радить провітрювати приміщення один раз на годину, залишаючи вікно відкритим на 15 хвилин. За умови хорошої погоди, можна надовго залишати вікно на мікропровітрюванні.
Під час проведення поточного і генерального прибирання, особливо за умови використання деззасобів, також необхідно робити провітрювання. Коли у приміщенні немає людей, а розташування вікон дозволяє, провітрюйте його на протязі.
Дезінфекція
Лікарка пояснює, що дезінфекція ванної кімнати, туалету та умивальника має відбуватися щоденно. З тією ж періодичністю треба протирати ручки дверей і холодильника — для цього можна використовувати вологі серветки, в яких міститься спирт або змочену у деззасобі ганчірку.
«Дуже важливо при домашньому використанні професійного деззасобу, подивитися в інструкції про його властивості до біологічного розпаду. Якщо такої властивості немає, то необхідно змивати залишки з поверхні ганчірки за допомогою звичайної теплої води», — розповідає Наталія Пономарьова, — Не забувайте 1-2 рази на добу протирати підвіконня. Пил з вулиці часто і швидко осідає саме на них».
Для людей, які постійно виходять на вулицю і не дотримуються режиму самоізоляції, лікарка дає ще кілька рекомендацій.
«Прийшовши додому, намагайтеся одразу знімати з себе вуличний одяг. Змінюйте його на свіжий, чистий. Частіше протирайте ручки вхідних дверей деззасобами, — продовжує Наталія. — Намагайтеся використовувати індивідуальний посуд, особливо чашки. Добре обробляйте їх миючим або дезінфікуючим засобом, а потім ретельно вимийте».
Генеральне прибирання
В ідеалі його потрібно проводити раз на сім днів, або після повного одужання хворого — така процедура називається заключною дезінфекцією. Якщо таке прибирання в вашій оселі не проводилося вже давно, зробіть це у найближчі вихідні. В умовах карантину, це точно піде на користь.
Не варто оминати увагою постільну білизну, особливо наволочки, — змінюйте її раз на сім днів. Постіль хворих людей Наталія радить змінювати кожні 3-4 дні. Усі речі, якими ви не користуєтеся, також краще заховати подалі. Несезонні речі та м’які іграшки — складіть у пакети, килими скрутіть і залиште на балконі або коморі до літа. Вікна промийте зовні та зсередини — зробити це можна будь-яким склоочищувачем.
«Спробуйте зробити так, щоб у квартирі було максимально багато вільного простору. Не захаращуйте її непотрібними речами, — говорить Наталія Пономарьова. — Під час прибирань спробуйте не користуватися класичним побутовим пилососом. Виперіть штори та гардини, а металеві жалюзі протріть мильним розчином. Для миття туалету, кухні та іншої частини квартири, використовуйте різні ганчірки».
Також лікарка нагадує, що при використанні будь-яких деззасобів важливо не перестаратися. Адже будь-яка хімія, якщо її використовувати безконтрольно, може викликати алергічну реакцію.
Після використання хімічних дезінфекційних засобів, не кладіть ганчірки сушитися на теплі батареї. З них можуть виділятися шкідливі речовини.
Як вибрати деззасіб?
Сьогодні в магазинах можна знайти чимало дезінфікуючих засобів. Але при їх придбанні варто звернути увагу на кілька моментів: наявність сертифіката якості, свідоцтво держреєстрації, дозвіл від контролюючих органів. Епідеміолог радить надавати перевагу відомим брендам.
«У такому засобі має вказуватися склад і клас небезпеки. Найбезпечніший для використання — 4 клас. Дієвою буде і побутова хімія, що має в своєму складі хлор, — пояснює Наталія. — Не забувайте, що прибирання потрібно проводити лише у гумових рукавичках. Перед початком роботи їх треба одягати на сухі і чисті руки. Після зняття, помийте руки з милом».
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