Е-паспорт в Украине: Кабмин принял важное для украинцев решение

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В среду, 15 апреля, правительство приняло постановление, из которого следует, что электронные паспорта в приложении «Дія» теперь официально служат цифровыми аналогами бумажных документов.

Как сообщает Минцифры в своем Facebook, сейчас более 14 тысяч украинцев тестируют е-паспорта, а скоро они будут доступны каждому в мобильном приложении «Дія», передает NNS со ссылкой на ФАКТЫ.

«Паспорт в смартфоне позволит не носить с собой ID-карты и выписки из нее. Если у вас нет ID-карты, мы оцифровали зарубежный биометрический паспорт, который также заверяет вашу личность. Он предоставляет такие же права и возможности, как бумажный, действующий внутри страны. Количество украинцев с зарубежным биометрическим паспортом значительно превышает количество владельцев ID-карточек. Это означает, что больше граждан смогут пользоваться е-паспортом для удостоверения своей личности», — сказано в сообщении.

Минцифры утверждает, что Украина — первое в мире государство, где можно использовать цифровой паспорт и не предъявлять бумажный или пластиковый аналог.