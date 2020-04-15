У Новинского выявили коронавирус

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У олигарха и народного депутата Украины Вадима Новинского тест на коронавирус оказался положительным. Об этом NNS сообщает со ссылкой на страницу политика в Фейсбуке.

Согласно информации, полученной NNS , Вадим Новинский чувствует себя нормально. Компьютерная томография легких не определила отклонений.

«Уважаемые друзья!

В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошёл тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8. Компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением. Во избежание разного рода кривотолков и спекуляций я решил объявить об этом сам.

Независимо от окончательного подтверждения диагноза намерен соблюдать все рекомендации врачей и режим изоляции. Все, с кем я контактировал в последнее время, также пройдут тщательное тестирование.

Желаю вам крепкого здоровья! Верю, что Господь не оставит нас в это сложное время, и что скоро совместными усилиями мы пройдём это испытание», - написал депутат.

Напомним, ранее Новинский был замечен на общем фото, сделанном недавно, с настоятелем Киево-Печерской Лавры Владыкой Павлом, у которого выявили коронавирус.

Позже стало известно, что заразились около 100 монахов.