Журналист-путешественник рассказал, когда можно будет путешествовать и дал очень важный совет туристам

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Журналист-путешественник Эоган Корри предположил, что возможность путешествовать по миру откроется не раньше осени 2020 года. Он отметил, что данные сроки будут напрямую зависеть еще и от того, сколько времени понадобится индустрии для восстановления, сообщает издание Daily Star.

"Я надеюсь, что снова окажусь в самолете в сентябре, но создается впечатление, что это случится только весной следующего года – пока все снова сможет полноценно функционировать", – пояснил Эоган Корри, передает NNS со ссылкой на segodnya.ua.

Кроме того, путешественник дал очень важный совет туристам: он посоветовал не отменять запланированные на ближайшее время туры, даже если поездка была полностью оплачена заранее.