В Украине изменился пенсионный возраст для женщин – детали

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В Украине ожидается серьезное повышение пенсионного возраста для женщин. Об этом пишет NNS со ссылкой на akcenty. Так, новый этап повышения пенсионного возраста для украинцев уже состоялся 1 апреля.

Начиная с этого месяца возраст для выхода на пенсию составит 59 лет и 6 месяцев. При этом до 1 апреля возраст был на полгода меньше чем сейчас и составлял 59 лет. В то же время уже 1 апреля 2021 года возраст выхода на пенсию для женщин составит уже 60 лет.

Как известно, пенсионный возраст для женщин прописан в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", он определяется в зависимости от даты рождения каждого конкретного пенсионера.

При этом в ПФУ заранее напоминали всем украинцам о том, что в 2020 году грядет повышение Пенсионного возраста. Как известно, возраст выхода на пенсию для украинцев растет постепенно уже третий год, при этом все это является частью пенсионной реформы, которая действует с 2017 года.

Так, если сопоставить нормы, которые прописаны в законе с возрастом, то получается, что в 2020 году на пенсию смогут выйти те женщины, которые родились с 1 октября 1960 года, по 31 марта 1961 года. Все они смогут выйти на пенсию после достижения 59 лет и 5 месяцев.

В то же время, женщины, которые родились после 1 апреля 1961 года смогут получить пенсию по возрасту только после достижения ими 60 летнего возраста в 2021 году.

При этом страховой стаж, который необходим для назначения пенсии также будет учитываться. Так, на момент 2020 года необходимый страховой стаж для выхода на пенсию составит 27 лет, в 2021 – 28. При этом к 2028 году необходимый страховой стаж резко увеличится до 35 лет.