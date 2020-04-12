Некоторым украинцам разрешили работать на карантине: кому именно

Завантажте мобільний додаток сайту

Правительство Украины внесло изменения в свое постановление, разрешив работать некоторым предприятиям, таким образом ослабив карантинные ограничения. На очередном заседании 8 апреля, Кабмин внес уточнения в постановление о предотвращении распространения коронавируса.

Кроме внесения изменений в ряд работающих предприятий, а также сервисов, в правительстве объяснили, каким категориям людей старше 60 лет нет необходимости соблюдать режим самоизоляции. Об этом сообщает NNS со ссылкой на портал "UBR".

На заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в ограничения будут внесены поправки, касающихся стройки, работ по сбору и заготовке отходов, почтовой и курьерской деятельности, а также работе учреждений торговли строительными материалами и химчисток.

В изменениях также уточняется каким категориям населения не требуется режим самоизоляции. Сюда входят чиновники, депутаты, мэры, судьи и те, кто подлежит действию закона "О противодействии коррупции".

К этому списку внесены военнослужащие, сотрудники ВСУ и МВД. В правительстве также подчеркнули, что ограничения не касаются тех людей, кто участвуют в мероприятиях по борьбе с распространением коронавируса и обеспечивают деятельность критических предприятий также не входят в ограничительные категории.

Также можно не находиться на самоизоляции людям старше 60 лет, если они работают в таких отраслях, как энергетика, сельское хозяйство, химическая промышленность, транспорт, банковский и финансовый сектор, оборонная промышленность, централизованное водоснабжение и водоотвод, поставки электроэнергии и газа, производство продуктов питания, коммунальные, аварийные и спасательные службы, предприятия, имеющие стратегическое значение для экономики и безопасности государства и другие.

Кабмин утвердил порядок обязательного размещения на обсервацию граждан въехавших на территорию Украины. Стоит отметить тот факт, что расходы на проживание граждан в обсерваторах правительство позволило предоставлять средствами из местных бюджетов органам местного самоуправления.