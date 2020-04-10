«Нова пошта» розповіла про графік роботи на Великдень

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Компанія «Нова пошта» попередила про те, як буде працювати на Великдень, оприлюднивши графік. Про це NNS повідомляє з посиланням на ubr.ua.

Згідно інформації, отриманої NNS , компанія попередила про те, що в квітні не буде працювати один день.

«Нова пошта» оприлюднила графік роботи своїх відділень і служби доставки протягом Великодніх свят.

У суботу, 18 квітня, всі відділення компанії і кур'єрська служба доставки будуть функціонувати за звичайним графіком суботи. Тобто з 9:00 до 18:00.

На Великдень, 19 квітня 2020 року, у компанії «Нова пошта» – вихідний. Не будуть працювати ні відокремлення, ні адресна доставка.

На наступний день, у понеділок, 20 квітня – всі служби логістичного оператора будуть функціонувати по суботньому графіку (9:00-18:00).

Раніше компанія оголосила про намір в два рази – з 200 до 400 – розширити власну мережу почтоматов. З їх допомогою можна відправляти і отримувати невеликі (42х24х58 см) посилки оціночною вартістю до 6 тис. грн. Зайнятися напрямком безконтактної доставки «Нова пошта» вирішила внаслідок карантину, запровадженого в Україні за пандемії коронавирусной інфекції.