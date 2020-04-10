Ляшко заспокоїв українців. Ріст захворюваності на коронавірус у межах норми

- 10 квіт. 2020
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Динаміка захворюваності на коронавірусну хворобу в Україні наразі у межах прогнозованої. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу у п'ятницю, повідомляє NNS із посиланням на Укрінформ.
"Можу з впевненістю сказати, що ми зараз рухаємося прогнозованою кривою за кількістю захворілих на коронавірус. Приріст і кількість випадків, які на сьогодні зареєстровані, - в межах наших розрахунків, що не повинно бути більше 2% населення інфіковано коронавірусною хворобою", - наголосив Ляшко.
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Як повідомлялося, за даними ЦГЗ, станом на 9:00 10 квітня в Україні лабораторно підтверджено 2203 випадки COVID-19, з них 69 летальних, 61 пацієнт одужав. За добу зареєстровано 311 випадків.
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