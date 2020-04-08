Шмыгаль сделал заявление о продлении карантина

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сделал важное заявление на сегодняшнем заседании Кабмина. Об этом NNS сообщает со ссылкой на сайт Лига.Новости.

Согласно информации, полученной NNS , Украина не отменит карантинные меры в апреле, а послабление может начаться уже в начале мая, если позволит эпидемиологическая ситуация в стране.

Денис Шмыгаль отметил, что Украина не может позволить себе два-три месяца отдыхать и экономику нужно срочно запускать.

"Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае месяце мы начнем вести разговоры о возможном послаблении карантина. Это точно не будет сделано с 14 апреля, как было распространено в фейковых сообщениях. Подчеркиваю, что в течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен, и будет осуществляться до установленного 24 апреля и, скорее всего, будет продлен до начала мая месяца", – сказал Шмыгаль.

Премьер заявил, что в мае, при условии снижения динамики по COVID-19, правительство начнет запускать экономику.

"Обозначенный план будет обнародован правительством, он четко расписан и каждый будет знать свои роль, время и место, когда он начнет ходить на работу, когда он начнет полноценно работать, какие будут социальные стандарты нашей жизни в мае: масочный режим, социальные дистанции, рассрочка во времени начала и завершения рабочего времени, чтобы не создавать час-пик … В апреле месяце от карантинных мер мы не отойдем", – рассказал глава правительства.

Шмыгаль добавил, что Всемирная организация здравоохранения рекомендовала странам, в том числе и Украине, не ослаблять карантинные меры там, где они дают результат.