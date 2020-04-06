Коронавірус у Лаврі. Чи хворий владика Павло?

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4 квітня Києво-Печерська Лавра закрилася на карантин, а її ченці на чолі зі скандальним владикою Павлом здали тест на коронавірус Після цього він сам підтвердив, що почувається нездоровим. Про це NNS повідомляє з посиланням на видання НВ, журналісти якого розбиралися у ситуації.

Отже, сьогодні, 6 квітня, у ряді ЗМІ з’явилися повідомлення, що владика Павло перебуває у важкому стані, хоча сам він стверджує, що у нього немає задишки, а є лише «симптоми звичайної застуди».

Водночас мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Києво-Печерській Лаврі виявили чотири випадки зараження коронавірусом.

Що відомо про проникнення коронавірусу у стіни Лаври і можливе інфікування COVID-19 її скандального намісника, який раніше закликав ходити на богослужіння, незважаючи на епідемію? Результати журналістського розслідування НВ.

Карантин і здача аналізів у Києво-Печерській Лаврі

Про карантин у Києво-Печерській Лаврі оголосили 4 квітня. У цей день з’явилося повідомлення про те, що через COVID-19 і посилення карантинних заходів богослужіння тепер будуть проходити в закритому режимі з онлайн-трансляцією, парафіяни та паломники не будуть брати в них участь. У Лаврі закликали поставитися до цих заходів з розумінням.

У той самий день на сайті Лаври повідомили, що братії провели тестування на коронавірус і «разом з усіма» аналізи здав і владика Павло. Згідно з повідомленням, «лабораторне дослідження» він пройшов «в комплексі з медичним оглядом». Також у Лаврі провели дезінфекцію.

Українська правда писала, що результати аналізу намісника Лаври на коронавірус очікуються 6 квітня.

5 квітня із владикою Павлом по телефону поспілкувалися журналісти ТСН. Він розповів їм, що здав тест на коронавірус, відчувши симптоми нездужання.

«Задишки немає, симптоми звичайної застуди. … Температура невисока, почуваюся нормально, молюся за президента, уряд і весь народ України», — описав він свій стан.

Владика Павло також повідомив, що перебуває у своїх покоях в Лаврі і участі в богослужіннях не бере.

ТСН повідомила, що намісник Лаври здав тест на коронавірус 4 квітня, а результати повинні бути 6 квітня. Два дні тому у нього піднялася температура до 37,4 градусів, але останні два дні температура не підвищувалася.

Видання зазначає, що у владики Павла діабет і проблеми з легенями, і що він перебуває зараз на жорсткій самоізоляції.

6 квітня мер Києва Віталій Кличко заявив, що в Лаврі виявлено чотири випадки захворювання на коронавірус, але не повідомив ніяких подробиць про це.

Повідомлення про коронавірус у владики Павла

Ще 5 квітня повідомлення про те, що у владики Павла виявили коронавірус, з’явилося на сайті Релігійна правда із посиланням на два джерела в його оточенні.

У повідомленні сказано, що наміснику Лаври стало погано за три дні до цього, після чого у нього діагностували COVID-19.

Зазначається, що недавно владика Павло проводив богослужіння, на якому були присутні глава УПЦ МП митрополит Онуфрій, митрополит УПЦ МП Антоній, олігарх і нардеп від Опозиційного блоку — За життя Вадим Новинський та перший заступник голови Офісу президента Сергій Трофімов. Також було опубліковане фото, на якому присутні ці особи.

У коментарі ТСН Вадим Новинський заявив, що ця фотографія була зроблена більше двох тижнів тому.

«Фото зі служби було зроблене більше двох тижнів тому. Церква виконує вимоги влади. Намагається виконувати карантинні норми. Багато тих, хто відчуває нездужання, дотримуються самоізоляції. Сам я почуваюся добре, тест здавав, коли був в Херсоні, ми передавали в лікарні ПЛР-тести та інші засоби, але це був експрес-тест, він показав негативний результат», — сказав Новинський.

Ввечері 5 квітня видання Lb.ua із посиланням на декілька не пов’язаних між собою джерел в УПЦ МП повідомило, що припускається, що владика Павло міг заразитися коронавірусом минулого тижня, коли особисто постригав у ченці чотирьох насельників Лаври.

На наступний день після цього у постриженого в ченці ієродиякона сильно піднялася температура, погіршився загальний стан і було діагностовано пневмонію. Такі ж симптоми з’явилися у ще трьох ченців, які були присутні на постризі, причому одному з них 80 років і зараз він у важкому стані. На той момент не було відомо, чи є у них COVID-19.

На сайті Лаври є повідомлення про те, що владика Павло проводив постриг чотирьох ченців, опубліковане 31 березня. В який саме день був постриг, у ньому не уточнюється.

6 квітня головний редактор Lb.ua Соня Кошкіна повідомила у своєму Telegram-каналі, що четверо ченців та іноків Лаври, у яких був підтверджений коронавірус, перебувають в Олександрівській лікарні Києва.

За її словами, у цій самій лікарні лікують «80 річного старця Н.В.», який зараз перебуває у важкому стані і підключений до апарату ШВЛ. Причому у нього коронавірус не підтвердився.

Соня Кошкіна також написала, що владика Павло все ще чекає результату свого тесту на коронавірус.

«Незначна температура була в чт і п’ятницю, останні три дні її немає», — пише вона.

Водночас 24 канал із посиланням на власні джерела повідомив, що Владика Павло 6 квітня перебуває в лікарні у важкому стані. Джерело також заявило, що у намісника Лаври підтвердився діагноз COVID-19.

Що кажуть в УПЦ МП

Митрополит УПЦ МП Климент в коментарі hromadske розповів, що владика Павло перебуває на самоізоляції.

«Я з ним сьогодні спілкувався телефоном, він почувається прекрасно, гарний настрій, гарне здоров’я в нього. У нього є хронічні захворювання різні. Стосовно цієї хвороби, яка сьогодні цікавить усіх найбільше, він консультувався з фахівцями, з лікарями, і лікарі сказали, що йому потрібно бути вдома, нема потреби перебувати у лікарні… Аналізи й всі дослідження проводяться» — розповів він.

Митрополит Климент зазначив, що кілька монахів з симптомами застуди звернулись до лікаря, який обслуговує Києво-Печерську лавру.

Владика Павло закликав ходити на богослужіння, незважаючи на епідемію COVID-19

Намісник Лаври ще 13 березня закликав віруючих ходити на богослужіння, незважаючи на епідемію COVID-19 і заклики влади цього не робити.

Відповідне відео досі опубліковане на каналі Києво-Печерської Лаври на YouTube.

«Єдине, що від нас сьогодні потрібно, — молитися, постити, ходити в храм, причащатися і причащати дітей. Не дивіться, старше покоління або молодше, — всі поспішайте до храму. Читайте Псалтир, Євангеліє, обійміть один одного, покрийте все любов’ю», — заявляв він.

У зв’язку із закликами влади не відвідувати церковні служби, як і інші місця скупчення людей, владика Павло також говорив, що його «дивує недальноглядность наших керівників».

«Сьогодні бояться всі коронавируса, але вмирає якийсь маленький відсоток. … Видаючи укази безумних велінь, щоб сьогодні не приходили до храмів. Я вам хочу нагадати … у X столітті в Константинополі була велика проблема всяких вірусів, епідемій. Те ж саме було і в Росії, в Україні, на сході наших країн і Земної кулі. І що допомогло людині? Молитва, причастя, хресні ходи, які припиняють будь-яку біду», — говорить він також у цьому зверненні.