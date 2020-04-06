Кількість випадків коронавірусу в Україні на 6 квітня

- 06 квіт. 2020
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За даними ЦГЗ, станом на 9:00 6 квітня в Україні 1319 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 38 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 68 нових випадків. Про це NNS дізнався з повідомлення на офіційній сторінці Міністерства охорони здоров’я у Фейсбуці.
Згідно інформації, отриманої NNS , наразі коронавірусна хвороба виявлена у таких регіонах:
▪️Вінницька область — 75 випадків;
▪️Волинська область — 24 випадки;
▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;
▪️Донецька область — 9 випадків;
▪️Житомирська область — 11 випадків;
▪️Закарпатська область — 35 випадків;
▪️Запорізька область — 41 випадок;
▪️Івано-Франківська область — 116 випадків;
▪️Кіровоградська область — 41 випадок;
▪️м. Київ — 234 випадки;
▪️Київська область — 91 випадок;
▪️Львівська область — 27 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 27 випадків;
▪️Полтавська область — 11 випадків;
▪️Рівненська область — 39 випадків;
▪️Сумська область — 51 випадок;
▪️Тернопільська область — 160 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 10 випадків;
▪️Хмельницька область — 10 випадків;
▪️Чернівецька область — 220 випадків;
▪️Черкаська область — 62 випадки;
▪️Чернігівська область — 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 6 квітня 2020 року до Центру надійшло 373 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5864 повідомлення про підозру на COVID-19.
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