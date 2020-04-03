На время карантина пенсии и соцвыплаты будут платить по новым правилам

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В Украине на период карантина пенсии и государственные социальные пособия будут переназначены автоматически. Об этом говорится в законе №3275 о дополнительных социальных и экономические гарантии в связи с распространением коронавируса, сообщили в Министерстве социальной политики.

Документ был подписан президентом Украины в четверг 2 апреля, передает NNS со ссілкой на obozrevatel.com.

"Законом урегулирован вопрос продления выплаты на период карантина всех пенсий и пособий людям, у которых в настоящее время приходится перекомиссию МСЭК и ВКК об установлении инвалидности и переназначения (продолжение) пенсий и пособий на новый период, без заявлений и без каких-либо документов", – пояснили в Минсоц

После окончания срока действия карантина или ограничительных мер орган соцзащиты населения или управление Пенсионного фонда осуществит перерасчет размера выплаченной государственной социальной помощи или пенсии на основании поданного лицом заявления (результатов переосвидетельствования медико-социальной экспертизы) и необходимых документов.

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