В Украине усилили карантинные меры и рассказали, когда послабят

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Кабмин утвердил список дополнительных ограничений в период карантина для борьбы с распространением коронавируса. Об этом NNS сообщает со ссылкой на обращение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Согласно информации, полученной NNS одной из новых ограничительных мер, которую принял Кабмин, стал запрет перемещаться по улицам больше, чем двум лицам, за исключением лиц, которые сопровождают детей.

Также правительство призывает украинцев воздержаться от шашлыков на природе, прогулках в парках и других местах рекреации в ближайшие три недели.

Премьер отметил, что меры могут быть неудобными, но они необходимы для безопасности украинцев.

«Это на самом деле поможет нам избежать той ситуации, которая есть в других странах, где заболевание развивается гиперболически, очень быстро и с фатальными последствиями», – подчеркнул он.

По словам премьера, также усилят меры относительно защиты внешних границ Украины: будет работать только 21 пункт пропуска на госгранице страны.

«Также вводится обязательная обсервация всех без исключения лиц, которые прибывают в Украину, сроком на 14 дней», – сообщил Шмыгаль.

Премьер отметил, что власть не останавливала и не будет останавливать товарооборот и промышленное предприятие.

Также он сказал, что Украина не может позволить себе не работать полгода, или даже месяц-два.

«По нашим расчетам, за три недели те, кто болеет коронавирусом, должны выздороветь. А введение ограничений помешают болезни распространяться дальше», - заявил премьер.

Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то в конце апреля карантинные меры будут постепенно ослабевать. Сообщается, что этот процесс будет происходить в несколько этапов:

на работу пойдут люди трудоспособного возраста;

параллельно будет частично восстанавливаться движение общественного транспорта;

ограничения на прогулки, массовые собрания и другие развлечения будут действовать;

все без исключения будут обязаны носить маски и придерживаться карантина;

для пожилых людей, студентов и школьников карантин может быть продлен.

«Это позволит с начала мая начать рестарт экономики. Но это не означает ослабление других карантинных мероприятий, так как угроза распространения коронавируса за 3 недели никуда не исчезнет, ​​- отметил премьер. Он также отметил, что таким образом Правительство пытается удержать баланс между карантинными мерами и сохранением экономики. Реализация этого плана целиком зависит от каждого украинца».