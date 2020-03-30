В Україні зробили обов’язковою обсервацію для тих, хто прибув з-за кордону

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Кабінет міністрів ухвалив рішення про обов’язковість обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону. Про це NNS повідомляє з посиланням на Українську правду, яка, в свою чергу, посилається на міністра інфраструктури Владислава Криклія.

Згідно інформації, отриманої NNS , відповідне рішення було ухвалене вчора, 29 березня на засіданні уряду. Воно передбачає обов’язковість дотримання режиму обсервації для тих українців, які повертаються з-за кордону.

Нагадаємо, перед цим президент Володимир Зеленський заявив, що всі українці, які не встигли повернутися на батьківщину до 28 березня, після повернення будуть проходити обов'язкову двотижневу обсервацію.

За його словами, наразі готується перелік відповідних локацій, якими, зокрема, можуть стати готелі.

До цього часу всі українці, які поверталися з-за кордону, підписували згоду на добровільну домашню самоізоляцію. За даними МІД, останнім часом в рамках евакуації в Україну повернулося більше ніж 144 тисяч громадян.

Сьогодні, 30 березня, ажіотажу на кордону вже немає. Співробітники Державної прикордонної служби (ДПС) не зафіксували на українському кордоні черг осіб, які намагаються потрапити на територію України. На цьому наголошується в опублікованому зранку понеділка, 30 березня, повідомленні на сайті ДПС.

"На сьогоднішній ранок на кордоні немає ані черг осіб, які подорожують власним транспортом, ані тих, хто прибув до пунктів пропуску пішки", - йдеться в повідомленні відомства.

Загалом протягом минулої доби в Україну в'їхали близько дев'яти тисяч осіб.

Серед українців, які 29 березня повернулися з-за кордону, більше двох тисяч осіб прибули без власного транспорту. Для перевезення піших мандрівників залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та Державною службою надзвичайних ситуацій.