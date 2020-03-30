Кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 березня, регіони поширення

- 30 бер. 2020
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На 10:00 30 березня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 480 випадків COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Центр громадського здоров’я України.
Згідно інформації, отриманої NNS , розподіл підтверджених випадків за віковими групами наступний:
- Від 0 до 10 років — 5%
- Від 10 до 20 — 4%
- Від 20 до 30 — 11%
- Від 30 до 40 — 21%
- Від 40 до 50 — 20%
- Від 50 до 60 — 23%
- Від 60 до 70 — 12%
- Від 70 до 80 років — 3%
Випадки підтверджено:
- Вінницька обл. — 23 випадки;
- Волинська обл. — 2 випадки;
- Дніпропетровська обл. — 8 випадків;
- Донецька обл. — 6 випадків;
- Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;
- Закарпатська обл. — 1 випадок;
- Запорізька обл. — 11 випадків;
- Івано-Франківська область — 41 (3 летальних) випадок;
- м. Київ — 102 випадки;
- Київська обл. — 49 випадків (2 летальних);
- Кіровоградська обл. — 4 випадки;
- Львівська обл. — 6 випадків;
- Луганська обл. — 2 випадки;
- Одеська обл. — 8 випадків;
- Полтавська обл. — 1 випадок;
- Рівненська обл. — 11 випадків (2 летальних);
- Сумська обл. — 9 випадків (1 летальний);
- Тернопільська обл. — 60 випадків (1 летальний);
- Харківська обл. — 1 випадок;
- Херсонська обл. — 1 випадок;
- Хмельницька обл. — 2 випадки;
- Черкаська обл. — 50 випадків;
- Чернівецька обл. — 75 (1 летальний) випадків;
- Чернігівська обл. — 2 випадки.
Усього зафіксовано 11 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 2264 підозри на нову коронавірусну інфекцію.