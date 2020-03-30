Кількість випадків коронавірусу в Україні на 30 березня, регіони поширення

30 бер. 2020
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На 10:00 30 березня за результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів загалом підтверджено 480 випадків COVID-19. Про це NNS повідомляє з посиланням на Центр громадського здоров’я України.

Згідно інформації, отриманої NNS , розподіл підтверджених випадків за віковими групами наступний:

  • Від 0 до 10 років — 5%
  • Від 10 до 20 — 4%
  • Від 20 до 30 — 11%
  • Від 30 до 40 — 21%
  • Від 40 до 50 — 20%
  • Від 50 до 60 — 23%
  • Від 60 до 70 — 12%
  • Від 70 до 80 років — 3%

Випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. — 23 випадки;
  • Волинська обл. — 2 випадки;
  • Дніпропетровська обл. — 8 випадків;
  • Донецька обл. — 6 випадків;
  • Житомирська обл. — 5 (1 летальний) випадків;
  • Закарпатська обл. — 1 випадок;
  • Запорізька обл. — 11 випадків;
  • Івано-Франківська область — 41 (3 летальних) випадок;
  • м. Київ — 102 випадки;
  • Київська обл. — 49 випадків (2 летальних);
  • Кіровоградська обл. — 4 випадки;
  • Львівська обл. — 6 випадків;
  • Луганська обл. — 2 випадки;
  • Одеська обл. — 8 випадків;
  • Полтавська обл. — 1 випадок;
  • Рівненська обл. — 11 випадків (2 летальних);
  • Сумська обл. — 9 випадків (1 летальний);
  • Тернопільська обл. — 60 випадків (1 летальний);
  • Харківська обл. — 1 випадок;
  • Херсонська обл. — 1 випадок;
  • Хмельницька обл. — 2 випадки;
  • Черкаська обл. — 50 випадків;
  • Чернівецька обл. — 75 (1 летальний) випадків;
  • Чернігівська обл. — 2 випадки.

Усього зафіксовано 11 летальних випадків від COVID-19 в Україні. Загалом 6 людей вже одужали — повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 2264 підозри на нову коронавірусну інфекцію.

Автор: Администратор

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